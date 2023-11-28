«Сан-Хосе» о матче с «Вашингтоном»: «Забавный факт: Зеттерлунд забил больше голов, чем Овечкин»

Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин НХЛ Фабиан Зеттерлунд Хоккей

«Сан-Хосе» сравнил статистику Фабиана Зеттерлунда и Александра Овечкина.

«Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде встречи забитым голом отметился нападающий «Шаркс» Фабиан Зеттерлунд. Это шестой гол для шведского форварда в нынешнем сезоне.

В социальной сети «Сан-Хосе» на гол хоккеиста отреагировал следующим образом: «Забавный факт: Фабиан Зеттерлунд забил на данный момент больше голов, чем Александр Овечкин».

Российский нападающий «Кэпиталс» не отличился голами в этом матче – в его активе по-прежнему осталось пять заброшенных шайб.

17 комментариев

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Stan Giroux
Ответ Максим Столбов
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Чего так все возбудились? Ну не все считают Овечкина святыней, над которой и пошутить нельзя. Ирония это нормально, если в грубость не переходит
+47
-10
+37
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ceo
нормальный троллинг, добавит мотивации ))
+28
-5
+23
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El-Falko
На месте смм-ков Capitals, выложил бы фото Овечкина с кубком Стенли и написал, что у одного Овечкина кубков больше чем у всего Сан-Хосе. А так троллинг у акул неплохой получился на Ови)
+22
-4
+18
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Montenegro Serbian
Не фанат Овечкина, честно скажу.
Но вот этот типа троллинг от Сан-Хосе....ну прям совсем дешевенький)
Игрок Акул забил 6 шайб против 5 Овечкина.....да ты шо, достижение какое😱
Там SMM-щик в клубе выпускник из колледжа и на большее пока не способен? )
+22
-15
+7
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srdn
Ну немножко потроллили лучшего снайпера. Обычное дело в твиттере. Там и самоиронии достаточно. Просто спортс сюда притащил эту новость, чтобы вызвать срач.
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+6
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5kywn5cddd
Ответ Mefodi
А когда Грецу было 38 лет, сразу 7 игроков СХ забило больше него. Например, Александр Королюк сыграл на 15 матчей меньше, а забил на 3 шайбы больше. И чего?
И ничего) а что еще?
+6
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Максим Палыч
справедливости ради, Овечкин в этом сезоне пока что мешок (к сожалению)
+3
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Беня_Финитас
Ответ Montenegro Serbian
Не фанат Овечкина, честно скажу. Но вот этот типа троллинг от Сан-Хосе....ну прям совсем дешевенький) Игрок Акул забил 6 шайб против 5 Овечкина.....да ты шо, достижение какое😱 Там SMM-щик в клубе выпускник из колледжа и на большее пока не способен? )
это не игрок Акул забил 6 шайб против 5 Овечкина .
это Фабиан Зеттерлунд ( игрок Акул ) забил 6 шайб против 5 Овечкина . разницу сечёшь ?
+4
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+2
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RealFlector
вашингтон такой вашингтон. обыграть сильные команды, но слить самой отстойной из всех.
+2
-1
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Бене Гессерит
Ответ Mefodi
А когда Грецу было 38 лет, сразу 7 игроков СХ забило больше него. Например, Александр Королюк сыграл на 15 матчей меньше, а забил на 3 шайбы больше. И чего?
Пор’вался?
+1
0
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exbmw
Хорошо не жемчужиной приложили динамовца 😐
0
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Maxim Shumov
Ответ Stan Giroux
Чего так все возбудились? Ну не все считают Овечкина святыней, над которой и пошутить нельзя. Ирония это нормально, если в грубость не переходит
Критиковать его и шутить над ним никак нельзя. Это главное правило клуба фанатов Овечкина)
+12
-12
0
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