«Сан-Хосе» о матче с «Вашингтоном»: «Забавный факт: Зеттерлунд забил больше голов, чем Овечкин»
«Сан-Хосе» сравнил статистику Фабиана Зеттерлунда и Александра Овечкина.
«Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде встречи забитым голом отметился нападающий «Шаркс» Фабиан Зеттерлунд. Это шестой гол для шведского форварда в нынешнем сезоне.
В социальной сети «Сан-Хосе» на гол хоккеиста отреагировал следующим образом: «Забавный факт: Фабиан Зеттерлунд забил на данный момент больше голов, чем Александр Овечкин».
Российский нападающий «Кэпиталс» не отличился голами в этом матче – в его активе по-прежнему осталось пять заброшенных шайб.
Но вот этот типа троллинг от Сан-Хосе....ну прям совсем дешевенький)
Игрок Акул забил 6 шайб против 5 Овечкина.....да ты шо, достижение какое😱
Там SMM-щик в клубе выпускник из колледжа и на большее пока не способен? )
это Фабиан Зеттерлунд ( игрок Акул ) забил 6 шайб против 5 Овечкина . разницу сечёшь ?