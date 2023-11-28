«Сан-Хосе» о матче с «Вашингтоном»: «Забавный факт: Зеттерлунд забил больше голов, чем Овечкин»

«Сан-Хосе» сравнил статистику Фабиана Зеттерлунда и Александра Овечкина.

«Сан-Хосе» обыграл « » (2:1) в матче регулярного чемпионата .

В первом периоде встречи забитым голом отметился нападающий «Шаркс» Фабиан Зеттерлунд. Это шестой гол для шведского форварда в нынешнем сезоне.

В социальной сети « » на гол хоккеиста отреагировал следующим образом: «Забавный факт: Фабиан Зеттерлунд забил на данный момент больше голов, чем ».

Российский нападающий «Кэпиталс» не отличился голами в этом матче – в его активе по-прежнему осталось пять заброшенных шайб.