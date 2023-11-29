Генменеджер «Ак Барса»: «Не уверен, что Жафяров покинет команду. Нужно забить гол и, возможно, все пойдет. Пока никуда его не обмениваем»

Генеральный менеджер Ак Барса не уверен в обмене Дамира Жафярова.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка за результативность в 16 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 11:11.

«Я не уверен, что Жафяров в декабре покинет команду. Ему нужно забить гол и, возможно, все пойдет. Пока мы его никуда не обмениваем.

Есть клубы, которые им интересуется, их несколько.

Я не буду называть клубы, но обращения по нему есть», – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.