Генменеджер «Ак Барса»: «Не уверен, что Жафяров покинет команду. Нужно забить гол и, возможно, все пойдет. Пока никуда его не обмениваем»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Р-Спорт Хоккей

Генеральный менеджер Ак Барса не уверен в обмене Дамира Жафярова.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка за результативность в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11:11.

«Я не уверен, что Жафяров в декабре покинет команду. Ему нужно забить гол и, возможно, все пойдет. Пока мы его никуда не обмениваем.

Есть клубы, которые им интересуется, их несколько.

Я не буду называть клубы, но обращения по нему есть», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

6 комментариев
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amurseff03
Короче ни себе ни другим.
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Евгений Ширшов
Жафяров забьет гол и всё изменится? Сложная задача для игрока, который не попадает в состав.
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Серик Мусайбеков
Просто они не хотят конкурентов усиливать!!!а Жафяров тоже,ну куда ты попер из Торпедо,СКА,теперь Ак Барс,ну и сиди теперь как Грицюк шлифуй лавку а то и с трибуны смотри,мечтай
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Руслан Мухамадиев
Не нашел вариантов.
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