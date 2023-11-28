Малышев о блокировке Никишина: «Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Не хотел нанести травму, не должен был так поступать»

Антон Малышев прокомментировал силовой прием против Александра Никишина.

«Динамо» проиграло (3:5) в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде Антон Малышев получил пять минут штрафа за блокировку против .

– Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Ни в коем случае не хотел нанести травму. Слава Богу, что все обошлось. Так сложился момент, это неприятно.

– Это ключевой момент?

– Конечно, это важная ситуация. Я не должен был так поступать, – сказал защитник « » .