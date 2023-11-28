Малышев о блокировке Никишина: «Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Не хотел нанести травму, не должен был так поступать»

Теги СКА видео КХЛ Динамо Антон Малышев Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Антон Малышев прокомментировал силовой прием против Александра Никишина.

«Динамо» проиграло СКА (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде Антон Малышев получил пять минут штрафа за блокировку против Александра Никишина.

– Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Ни в коем случае не хотел нанести травму. Слава Богу, что все обошлось. Так сложился момент, это неприятно.

– Это ключевой момент?

– Конечно, это важная ситуация. Я не должен был так поступать, – сказал защитник «Динамо» Антон Малышев.

6 комментариев

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Вячеслав11
Скромность украшает мужчину, это был на 90% силовой, бедро в бедро. Надо команде было выигрывать в других моментах.
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mitos
Никишин сам так иногда играет. Не помню чтобы он извинялся.
+1
-1
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VVUBWD
Чистая игра. Какая блокировка. Никишин симулянт!!!
+3
-3
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Вольфсбург
Влетел в бедро, упал. Жестко выглядело. Где нарушение-то? Надо потом посмотреть "Судейскую", что скажет Анисин, точнее как отмазывать судейский корпус будет.
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ivan555navi
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Ответ VVUBWD
Чистая игра. Какая блокировка. Никишин симулянт!!!
Симуляция в чём? Что он упал?
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Микст Зон
Ответ ivan555navi
Симуляция в чём? Что он упал?
в том что эту хромоножку под руки уводили в раздевалку, а когда судьи дали 5 минут, тот вернулся и носился по льду как ни в чем не бывало
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