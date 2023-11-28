Малышев о блокировке Никишина: «Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Не хотел нанести травму, не должен был так поступать»
Антон Малышев прокомментировал силовой прием против Александра Никишина.
«Динамо» проиграло СКА (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде Антон Малышев получил пять минут штрафа за блокировку против Александра Никишина.
– Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Ни в коем случае не хотел нанести травму. Слава Богу, что все обошлось. Так сложился момент, это неприятно.
– Это ключевой момент?
– Конечно, это важная ситуация. Я не должен был так поступать, – сказал защитник «Динамо» Антон Малышев.
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