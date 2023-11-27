Кравец о том, сможет ли Ткачев заиграть в НХЛ: «У него все для этого есть – потенциал, мышление, руки. Он не стесняется идти в силовую борьбу, ловит шайбу на себя»
Михаил Кравец поделился мнением об игре форварда «Авангарда» Владимира Ткачева.
– Можно ли назвать Владимира Ткачева самым талантливым игроком лиги?
– Своей игрой и набранными очками Володя это доказывает, и это не просто слова. Вместе с ребятами, с которыми играет в звене, он ведет «Авангард» на самые высокие места.
– Один из журналистов назвал Ткачева «омский Макдэвид».
– У них разный рост и вес. Владимир Ткачев – совершенно другой игрок, у него другой потенциал и возможности.
– У Ткачева есть потенциал в будущем все-таки заиграть в НХЛ?
– Думаю, да. У него есть все для этого – потенциал, мышление, руки. Не стесняется идти в силовую борьбу, ловит шайбу на себя. Почему бы и нет? – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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