Кравец о том, сможет ли Ткачев заиграть в НХЛ: «У него все для этого есть – потенциал, мышление, руки. Он не стесняется идти в силовую борьбу, ловит шайбу на себя»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Михаил Кравец поделился мнением об игре форварда «Авангарда» Владимира Ткачева.

– Можно ли назвать Владимира Ткачева самым талантливым игроком лиги?

– Своей игрой и набранными очками Володя это доказывает, и это не просто слова. Вместе с ребятами, с которыми играет в звене, он ведет «Авангард» на самые высокие места.

– Один из журналистов назвал Ткачева «омский Макдэвид».

– У них разный рост и вес. Владимир Ткачев – совершенно другой игрок, у него другой потенциал и возможности.

– У Ткачева есть потенциал в будущем все-таки заиграть в НХЛ?

– Думаю, да. У него есть все для этого – потенциал, мышление, руки. Не стесняется идти в силовую борьбу, ловит шайбу на себя. Почему бы и нет? – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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4 комментария

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Антон Фёдоров
Ткачёв не для НХЛ, такое бывает. пусть здесь радует болельщиков
+1
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shanrus
Еще один Ткачак?)))
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mihany12
Но не получится…
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