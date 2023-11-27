Михаил Кравец: «Американцы, канадцы, финны, шведы более внимательно относятся к профессии, самим себе. В России хоккей развивался по-другому, мы свободные художники»

Теги Авангард НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец рассказал, чем отличаются российские и североамериканские игроки.

– Вы сами играли в Северной Америке. Это помогает работать с легионерами?

– Это сто процентов помогает. Знание языка дает возможность общения с игроками. Ребята находятся в другой стране, и, думаю, им это приятно и придает положительные эмоции в работе.

– Вы поняли, чем по менталитету отличаются российские и североамериканские игроки?

– Американские, канадские, финские, шведские игроки более внимательно относятся к своей профессии, к самому себе.

У нас хоккей развивался по-другому – желание, двор, импровизация. Поэтому мы свободные художники, но в этом тоже есть плюс. Легче научиться быть внимательным и дисциплинированным, чем мастерству.

Наши ребята более мастеровитые, а иностранцы – более активные, агрессивные и даже трудолюбивые, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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