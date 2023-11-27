Коннор Макдэвид в 9-й раз набрал 5 очков в одном матче чемпионата НХЛ.

Это лучший показатель среди действующих игроков – форвард « » обогнал нападающего « » , на счету которого 8 таких игр.

Сегодня Макдэвид забросил одну шайбу, сделал 4 голевые передачи в матче с «Анахаймом» (8:2) и был признан первой звездой.

Всего в 18 играх сезона на его счету 25 (7+18) очков.