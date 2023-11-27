Макдэвид набрал 5 очков в одном матче НХЛ в 9-й раз и обогнал Малкина среди действующих игроков
Коннор Макдэвид в 9-й раз набрал 5 очков в одном матче чемпионата НХЛ.
Это лучший показатель среди действующих игроков – форвард «Эдмонтона» обогнал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, на счету которого 8 таких игр.
Сегодня Макдэвид забросил одну шайбу, сделал 4 голевые передачи в матче с «Анахаймом» (8:2) и был признан первой звездой.
Всего в 18 играх сезона на его счету 25 (7+18) очков.
Но зачем барановские комменты строчить?
Вообще Макдэвид один из тех, кто в 3-их периодах не пытается добивать соперника в таких матчах. Уже сколько лет за этим наблюдаю.
Хотя, наверное, у вас Анахайм внезапно превратится в самую донную команду Лиги. 😁
Ходы-выходы всегда найдутся. 🙂
Наконец-то!!!