Макдэвид набрал 5 очков в одном матче НХЛ в 9-й раз и обогнал Малкина среди действующих игроков

Теги Питтсбург Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид в 9-й раз набрал 5 очков в одном матче чемпионата НХЛ.

Это лучший показатель среди действующих игроков – форвард «Эдмонтона» обогнал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, на счету которого 8 таких игр.

Сегодня Макдэвид забросил одну шайбу, сделал 4 голевые передачи в матче с «Анахаймом» (8:2) и был признан первой звездой.

Всего в 18 играх сезона на его счету 25 (7+18) очков.

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52 комментария

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Владислав Никонов
Папа возвращается. Не удивлюсь, если через 10 игр он будет на первом месте в списке бомбардиров.
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BigHead
Рассказы в комментариях про слабый дивизион вынудили меня залезть в статистику: против Сан-Хосе у Мака 1.4 очка за матч по карьере, против Аризоны 1.5. Возьмем соперников посильнее: против Тампы 1.45, против Колорадо 1.6, Бостон 1.45, Вегас 1.3, Виннипег 1.8, Флорида 1.85. То есть ему вообще без разницы уровень соперников - всем накидывает более-менее равномерно, хуже всего против супер-оборонительных Айлендерс - «всего лишь» 1.2 за игру.
+26
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The world champion 1998
Ответ artem21
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Никита просто замечательный игрок.
Но зачем барановские комменты строчить?
+23
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Ivan Juniorovich
Видимо оправился от травмы
+20
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Артем Ивашкин
И это ещё его первая спецбригада не выходила на реализацию большинства в последних 3 попытках.

Вообще Макдэвид один из тех, кто в 3-их периодах не пытается добивать соперника в таких матчах. Уже сколько лет за этим наблюдаю.
+24
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+17
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Николай Васильков
Ответ artem21
Комментарий скрыт
3 из 4 праймери. Где выход подсказать?
+18
-2
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Dino
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это он ещё на два последних ПП сегодня не выходил.9 очков в последних двух играх.Майкопец напрягся,Барен в "пятёрочку" побежал🤣
+26
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The world champion 1998
Как вам такое, хейтеры!? 😃
Хотя, наверное, у вас Анахайм внезапно превратится в самую донную команду Лиги. 😁
Ходы-выходы всегда найдутся. 🙂
+16
-3
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BigHead
Ответ Фанат спорта01
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Специально глянул его стату против указанных вами команд за последние два сезона: Даллас 9 очков в 6 играх, Каролина 6 в 4, Тампа 8 в 4, Ванкувер 11 в 5. Это старая мантра про слабый дивизион, только он в матчах против Восточной конфы даже больше набирает, чем в своей «слабой» конференции.
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TBFTT
Дал ребятам фору теперь по фигарил!
+14
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izdaba
Ответ Владислав Никонов
Судя по тому, что в конце матча его не выпустили на две большинства травма до конца недолечена. Спокойно мог бы ещё 1-2 очка набрать, если бы выпустили.
Там второй юнит большинства играл трижды. Просто им дали шанс, ведь игра уже сделана была.
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DevilsFan
МакДэвиду неделю назад сообщили, что какие-то Кучеров и Хьюз посягнули на место лучшего хоккеиста мира.
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Док163
Тут вроде СПЕЦИАЛИСТЫ писали, что закончился МакДи, и что все, спекся. Скорость потеряна, а в целом он вообще раздутый пузырь. Ждем от них новых комментариев. Я так думаю, что он уже к новому году будет лидером гонки бомбардиров. Жаль, что Эдмонтону от этого не многим легче. Отсутствие сильной первой пары защитников и нормального (хотя бы уверенного среднего и стабильного) вратаря сводят на нет практически всю игру атаки. А атака у Эдмонтона приличная.
+11
-5
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te quiero
Король вернулся. Трепещите все!
+10
-4
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Alex Rhea
Легко выиграет гонку бомбардиррв
+10
-4
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maximus388
Макдэвид набрал 5 очков в одном матче НХЛ, а Овечкин набрал пять килограмм.
+6
-1
+5
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Дмитрий Кутузов
Ответ Фанат спорта01
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Открою тебе секрет! Все набивают стату на слабых командах. Только тсс, никому не рассказывай, ок?)
+8
-3
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HockeyMan
Ответ Владислав Никонов
Папа возвращается. Не удивлюсь, если через 10 игр он будет на первом месте в списке бомбардиров.
Вы не удивлюсь, если раньше. Мак реально с другой планеты. Ну просто невозможно каждый матч набирать 3+ очка, поэтому и у него бывают провалы. Но то что он будет в топ3 лучших по сезона, не сомневаются наверное даже его хейтеры
+8
-3
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akrets
Возвращаемся к привычным новостям после матчей Эдмонтона
+4
0
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HockeyMan
Ответ Фанат спорта01
у Кучерова 17 очков в 6матчах против тех же Каролины,Торонто,Бостона и Ванкувера.
Прикольно. Что дала мне эта информация? Я лично Кучерова уважаю и всегда за него болею. Но вы к чему мне все это пишите?))
+3
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izdaba
Ответ Артем Ивашкин
И это ещё его первая спецбригада не выходила на реализацию большинства в последних 3 попытках. Вообще Макдэвид один из тех, кто в 3-их периодах не пытается добивать соперника в таких матчах. Уже сколько лет за этим наблюдаю.
Но ведь здесь говорят, что он статку набивает никому ненужную..
+5
-2
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HockeyMan
Ответ Фанат спорта01
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Причем тут слабые команды и концовка игры в третьем периоде?))
+4
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Александр Тараканов
Ещё немного и в очередной раз привычно возглавит гонку бомбардиров лиги.
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HockeyMan
Ответ Фанат спорта01
к тому что вы сказали что все набивают стату на слабых командах.
Я такого не говорил)) у вас все хорошо со зрением?))
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Мистер Кафель
Номер 1. Барен в шоке)
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Александр Митраков
Ответ Док163
Тут вроде СПЕЦИАЛИСТЫ писали, что закончился МакДи, и что все, спекся. Скорость потеряна, а в целом он вообще раздутый пузырь. Ждем от них новых комментариев. Я так думаю, что он уже к новому году будет лидером гонки бомбардиров. Жаль, что Эдмонтону от этого не многим легче. Отсутствие сильной первой пары защитников и нормального (хотя бы уверенного среднего и стабильного) вратаря сводят на нет практически всю игру атаки. А атака у Эдмонтона приличная.
Атака в начале сезона как раз просела, по сравнению с предыдущим. Выровняется - результат стабильно пойдёт, с какой угодно защитой
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ARoman91
Лучший хоккеист просыпается
Наконец-то!!!
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Dottore
Макди просто Красавчик!
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Dimash Balatayev
Как и предсказывалось... Набирает форму...
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Quiet Space
огласите весь список, кто набирал 5 очков сколько раз из действующих
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Джесси Пинкман
Ответ The world champion 1998
Как вам такое, хейтеры!? 😃 Хотя, наверное, у вас Анахайм внезапно превратится в самую донную команду Лиги. 😁 Ходы-выходы всегда найдутся. 🙂
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The world champion 1998
Ответ Джесси Пинкман
Комментарий удален модератором
Полностью солидарен!!! 🤝
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TBFTT
Расчехлил дубину!
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Cube Litening C:68X
Ответ hhlg
А куда дели Зегу и Драйза?
Ты же на днях говорил, что он ни разу ещё пять очков не набирал за матч..😯
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hhlg
Ответ Cube Litening C:68X
Ты же на днях говорил, что он ни разу ещё пять очков не набирал за матч..😯
Ошибся я значит, так в трансляции матча Кэпс сказали
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Cube Litening C:68X
Ответ hhlg
Ошибся я значит, так в трансляции матча Кэпс сказали
😁✌️
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