НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику».

Игра пройдет 1 января 2024 года на T-Mobile Park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», который вмещает больше 47 тысяч зрителей.

Дизайн формы «Кракена» наследует вариантам «Сиэтл Метрополитанс» – первой в истории американской команды, ставшей обладателем Кубка Стэнли (в 1917 году).

Комплект « » – попытка взглянуть на раннюю историю Лас-Вегаса (основанного в 1905 году) через призму хоккейной формы.

Фото: официальный сайт НХЛ.