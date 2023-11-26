НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику»

Теги фото НХЛ Вегас Зимняя классика игровая форма Сиэтл стиль Хоккей

НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику».

Игра пройдет 1 января 2024 года на T-Mobile Park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», который вмещает больше 47 тысяч зрителей.

Дизайн формы «Кракена» наследует вариантам «Сиэтл Метрополитанс» – первой в истории американской команды, ставшей обладателем Кубка Стэнли (в 1917 году). 

Комплект «Голден Найтс» – попытка взглянуть на раннюю историю Лас-Вегаса (основанного в 1905 году) через призму хоккейной формы. 

Фото: официальный сайт НХЛ. 

 

8 комментариев

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Сергей Мурзаков
Забавно смотрится, конечно, псевдо-ретро форма у клубов, история которых насчитывает пару-тройку лет. ) Но видимо слово "классика" обязывает.
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rosg63
У Вегаса так себе. Лучше бы скрещенные мечи или т.п. Раз рыцари.
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Козлывторые
гавнище какое-то
+2
-1
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Caniball
Зачем клубы новоделы ставят играть зимнюю классику?!
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Пинающий Достоинства
Классные ретро-формы у команд, олдам, которые с детства за Вегас и Сиэтл будет приятно окунуться в ностальгию )
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DenisBu
Ответ rosg63
У Вегаса так себе. Лучше бы скрещенные мечи или т.п. Раз рыцари.
Как раз к рыцарям и геральдике вся эта отсылка с формой Вегаса. В источнике написано, что они вдохновлялись геральдической лилией (флёр-де-лис), которую в средние века использовали и рыцари(в основном французские) тоже. Даже сейчас этот символ на гербах городов Детройта, Квебека и Монреаля, да и множества ещё.
P.S. Этот же символ и клеймо у Миледи из мушкетеров)
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Иван Иванов
Ответ Caniball
Зачем клубы новоделы ставят играть зимнюю классику?!
Ибо бизнес.
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