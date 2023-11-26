Форвард «Торпедо» Коваленко о Максиме Федотове: «Клоун и клоун. Плохой размен. Надо с лидером каким‑то размениваться – тогда да»
Николай Коваленко назвал клоуном Максима Федотова из СКА.
«Торпедо» проиграло СКА (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В момент завершения первого периода у защитника СКА Максима Федотова, ранее игравшего в «Торпедо», произошла стычка с Николаем Коваленко и Василием Атанасовым. По итогам этого эпизода Атанасов получил две минуты за грубость. На других игроков штраф наложен не был.
– Что вы скажете об эпизоде с Максимом Федотовым? В соцсетях обсуждают, что вы ударили его локтем в голову. Это было умышленно? Потом началась драка.
– Кто засадил? Я попал ему в лицо?
– Надо это видео внимательнее изучить. Как вы оцените тот эпизод?
– А если сказать «без комментариев» – так будет нормально?
– Да.
– Ну все, без комментариев. Клоун и клоун, что тут. Господи, надо наказывать голами его, а не драться с ним или еще что‑то.
Получился в итоге очень плохой размен. Ну это было плохо.
Надо с лидером каким‑то размениваться, тогда да. То же самое, как в матче с «Динамо» разменялся – уже не помню, с кем.
– У вас есть обида на Максима Федотова за то, что он ушел из «Торпедо» в СКА?
– Никакой обиды. Мне это вообще по барабану, – сказал нападающий «Торпедо» Николай Коваленко.
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