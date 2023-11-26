Форвард «Торпедо» Коваленко о Максиме Федотове: «Клоун и клоун. Плохой размен. Надо с лидером каким‑то размениваться – тогда да»

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Матч ТВ Николай Коваленко Максим Федотов Хоккей

Николай Коваленко назвал клоуном Максима Федотова из СКА.

«Торпедо» проиграло СКА (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В момент завершения первого периода у защитника СКА Максима Федотова, ранее игравшего в «Торпедо», произошла стычка с Николаем Коваленко и Василием Атанасовым. По итогам этого эпизода Атанасов получил две минуты за грубость. На других игроков штраф наложен не был.

– Что вы скажете об эпизоде с Максимом Федотовым? В соцсетях обсуждают, что вы ударили его локтем в голову. Это было умышленно? Потом началась драка.

– Кто засадил? Я попал ему в лицо?

– Надо это видео внимательнее изучить. Как вы оцените тот эпизод?

– А если сказать «без комментариев» – так будет нормально?

– Да.

– Ну все, без комментариев. Клоун и клоун, что тут. Господи, надо наказывать голами его, а не драться с ним или еще что‑то.

Получился в итоге очень плохой размен. Ну это было плохо.

Надо с лидером каким‑то размениваться, тогда да. То же самое, как в матче с «Динамо» разменялся – уже не помню, с кем.

– У вас есть обида на Максима Федотова за то, что он ушел из «Торпедо» в СКА?

– Никакой обиды. Мне это вообще по барабану, – сказал нападающий «Торпедо» Николай Коваленко.

19 комментариев

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Ми Ша
Когда во главе команды клоун, то и команда не команда, а цирк
+46
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dedok23i
Я ждал, что им по соплям дадут!!! Эти два клоуна заносчивым стали ещё в Чайке. Болелы даже замечали это.
+30
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+22
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TOR-NN
Удалили мой пост)) еще раз- Коваленко все понимает,ему в конце сезона играть в Колорадо с МакКинноном и Рантаненом. А №65 из ски максимум светит 2-е звено Сочи в конце сезона)()
+9
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Bud Hockey Best
коля не надо удаляться! в третьем переоде хотел шавину напихать, а сам так же удалился и забили!
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Дмитрий Пузырёв
Заголовок, конечно, в стиле современных трендов. Я повёлся, молодцы! :-)
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Алексей Романов
Ответ marshal .masha
Комментарий скрыт
Болельщики Торпедо сейчас и самые крутые в стране , народу было в Питере уйма поддерживали команду слышно даже по телевизору и перекричали весь стадион , пальцы веером !!!
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Roman Kostyuchenko
Ответ dedok23i
Я ждал, что им по соплям дадут!!! Эти два клоуна заносчивым стали ещё в Чайке. Болелы даже замечали это.
какие? ни Коваленко, ни Летунов в Чайке не играли, фантазёр. Что до Федотова, то реально клоунада.. он нашёл своего тренера
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dedok23i
Ответ Roman Kostyuchenko
какие? ни Коваленко, ни Летунов в Чайке не играли, фантазёр. Что до Федотова, то реально клоунада.. он нашёл своего тренера
ты не ротенберг, случайно? такой же сообразительный
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brykva
почему ноют игроки про всë?
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Матроскин52
Сильные слова Коваленко! Был бы тупой размен… ну а Федотову надо знать, что за все в жизни прийдется ответ держать… вторая пара в Сочи? Слишком … Великий тренер купит новых защитников, а Макс с такой статой на мороз!
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mpFreeman
Яблоко от яблони...
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Юра Кукатов
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Ответ Алексей Романов
Болельщики Торпедо сейчас и самые крутые в стране , народу было в Питере уйма поддерживали команду слышно даже по телевизору и перекричали весь стадион , пальцы веером !!!
а толку то
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Dundee
Ответ Roman Kostyuchenko
какие? ни Коваленко, ни Летунов в Чайке не играли, фантазёр. Что до Федотова, то реально клоунада.. он нашёл своего тренера
своего тренера он нашел в Торпедо,после чего Ротен позвал их сборную 25,где обработал и после подписал .Ротенберг не тренер )
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Marienburg
Ответ Матроскин52
Сильные слова Коваленко! Был бы тупой размен… ну а Федотову надо знать, что за все в жизни прийдется ответ держать… вторая пара в Сочи? Слишком … Великий тренер купит новых защитников, а Макс с такой статой на мороз!
И за что Федотову придётся держать ответ? За оскорбления, которые теперь считаются сильными словами?
+5
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