Форвард «Торпедо» Коваленко о Максиме Федотове: «Клоун и клоун. Плохой размен. Надо с лидером каким‑то размениваться – тогда да»

Николай Коваленко назвал клоуном Максима Федотова из СКА.

«Торпедо» проиграло СКА (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата .

В момент завершения первого периода у защитника СКА Максима Федотова, ранее игравшего в «Торпедо», произошла стычка с и Василием Атанасовым. По итогам этого эпизода Атанасов получил две минуты за грубость. На других игроков штраф наложен не был.

– Что вы скажете об эпизоде с Максимом Федотовым? В соцсетях обсуждают, что вы ударили его локтем в голову. Это было умышленно? Потом началась драка.

– Кто засадил? Я попал ему в лицо?

– Надо это видео внимательнее изучить. Как вы оцените тот эпизод?

– А если сказать «без комментариев» – так будет нормально?

– Да.

– Ну все, без комментариев. Клоун и клоун, что тут. Господи, надо наказывать голами его, а не драться с ним или еще что‑то.

Получился в итоге очень плохой размен. Ну это было плохо.

Надо с лидером каким‑то размениваться, тогда да. То же самое, как в матче с «Динамо» разменялся – уже не помню, с кем.

– У вас есть обида на Максима Федотова за то, что он ушел из «Торпедо» в СКА?

– Никакой обиды. Мне это вообще по барабану, – сказал нападающий « » Николай Коваленко.