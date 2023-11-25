Тренер «Торпедо» Ларионов отодвинул от себя банки с энергетиком на пресс-конференции после игры со СКА

Теги СКА Торпедо фото Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов отодвинул от себя банки с энергетиком на пресс-конференции.

«Торпедо» проиграл СКА (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова вела со счетом 3:0 после двух периодов, но не удержала преимущество, пропустив три гола в третьем отрезке игры, а затем уступив по буллитам.

Главный тренер нижегородцев пришел на пресс-конференцию после игры и перед началом общения с журналистами отодвинул от себя банки с энергетиком G-Drive.

На столе находились две банки с энергетиками и две бутылки с водой.

Ларионов взял сначала одну банку энергетика, отодвинув ее в сторону, а затем сделал это же со второй банкой, после чего взял в руки бутылку с водой.

Роналду убрал спонсорскую кока-колу на пресс-конференции. Он жестко против сахара – даже не рекламирует его

«Мой кумир, мой лидер, король». Черчесов порадовал интернет, эффектно открыв и попив колу

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Дело Роналду живёт.
+75
-7
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Шок.Вот это новость.На главную
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Я валяюсь с Надёжина )))))))))))))) Какой только чепухи не запостит, лишь бы кликбейт заработать на неприязни к СКА. Человек не переносит всякую химию, намешанную в банках с энергетиками. Но Надёжину нужно раскрутить зловещий заговор )))
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грегори Хауз
Что такого? Он интересный человек топящий за ЗОЖ. Малина тому пример.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лимит Лимитович
Новость года
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лупашевский
А я сегодня зубы почистил
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asl Ali
Молодец. Горжусь . В одной этой банке вся таблица Менделеева. Как эту химозу ещё пропускают к продажам
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Ну устроители пресс конференции должны были знать об отношении Профессора к этой продукции… слишком много внимания, убрал и убрал…
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Ответ Андрей Лупашевский
А я сегодня зубы почистил
Советую, завтра повторить!😺
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5vgt5xj22m
Он отодвинул не просто энергетик а с эмблемой спонсора СКА
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Когда он застегнет пиджак? Держите в курсе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Простой человек
А что, Ларионов не имеет права эти банки трогать? В чём новость то?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Медушев
Важная новость. Спасибо спортс.ру, мог ведь и пропустить!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
И чего??!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Фут.Боль
Дело Роналду живёт.
Ты тоже об этом подумал?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GMF
Ясно, пойду по###
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Вот и явный фаворит в гонке за Пулитцеровскую премию, за выдающуюся подачу сенсационного материала))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Федор Макларен
Ну и нафига эту новость сюда подавать? Отодвинул бы Рябыкин условный или Мартемьянов, то даже и не написали бы....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Ну наконец настоящие новости подъехали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Otto Kretschmer
Блестящая статья, писал явно мастер своего дела, есть главный герой, и сила характера есть, но он должен был отодвинуть эти банки взглядом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Бойченко
Тот, кто видел цену вина Ларионова, на энергетик уже не будет внимания обращать, популизм чистой воды.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vuka
Лучше б на голову вылил себе за такой 3-й период в исполнении команды. Результат можно простить, но бесхарактерность - это не в ДНК Торпедо.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Простой человек
А что, Ларионов не имеет права эти банки трогать? В чём новость то?
В том, что Ларионов за ЗОЖ, а эти энергетики он считает отравой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Уважение Профессору!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Профессор только своё калифорнийское винцо пьёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxximus
Ещё несколько таких новостей от Надёжина и он будет номинирован на премию Золотое перо России 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
уровень спортивной журналистики стремительно пробивает дно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Empress
Пояснительную бригаду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Giovanni001
Еще бы пачку сигарет положили бы ему на стол. Понимаю что это спонсор. Но я не знаю но от энергетиков не меньше вреда чем от сигарет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
пусть и деньги тогда от себя отодвинет которые спонсоры заплатили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diesel36
Прямо сейчас весь автоблогерный ютюб бурлит из-за смерти блогера, увлекавшегося этими напитками,при этом, его раннюю смерть с этим увлечением связывают на прямую.
Очень спорное пойло в любом случае.. Профессор молодец. На хрен это..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
СКА, ишь, провоцировает! Неть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Фут.Боль
Дело Роналду живёт.
Минус не глядя от Риго 🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
движ пошел . !янгорек подял лям-два все нормуль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Иван Прошкин
Был Профессор,а превратился в Проффесора 🤣🤣🤣
Что с тобой снова?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий