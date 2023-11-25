Тренер «Торпедо» Ларионов отодвинул от себя банки с энергетиком на пресс-конференции после игры со СКА

Игорь Ларионов отодвинул от себя банки с энергетиком на пресс-конференции.

« » проиграл (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата .

Команда тренера вела со счетом 3:0 после двух периодов, но не удержала преимущество, пропустив три гола в третьем отрезке игры, а затем уступив по буллитам.

Главный тренер нижегородцев пришел на пресс-конференцию после игры и перед началом общения с журналистами отодвинул от себя банки с энергетиком G-Drive.

На столе находились две банки с энергетиками и две бутылки с водой.

Ларионов взял сначала одну банку энергетика, отодвинув ее в сторону, а затем сделал это же со второй банкой, после чего взял в руки бутылку с водой.

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