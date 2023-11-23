Шулак может вернуться в «Адмирал». Чешский защитник не проходит в состав «Авангарда» три матча подряд

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Адмирал Либор Шулак Спорт-Экспресс Хоккей

Либор Шулак может вернуться в «Адмирал» из «Авангарда».

Чешский защитник не проходит в состав команды тренера Михаила Кравеца в третьем матче подряд.

Либор Шулак ранее пропустил игры против «Нефтехимика», «Трактора», а также оказался вне заявки в игре с «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист может уйти из «Авангарда» и перейти в «Адмирал», за который выступал в прошлом сезоне, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Шулак набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «минус 4» в 31 матче регулярного чемпионата.

5 комментариев

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omsk1716
Ответ Игорь Кузлякин
вся платежка свободна, а они всех выгоняют
Потому что легионер. Говорят хотят центра во второе звено взять, что вполне разумно. Шулак не нашел свою игру, либо Кравец не нашел подход.
+5
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cv4j7fq4ks
Че за гении
+2
0
+2
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Игорь Кузлякин
вся платежка свободна, а они всех выгоняют
+2
-1
+1
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Александр Базилий
Ответ Игорь Кузлякин
вся платежка свободна, а они всех выгоняют
Ты и тут срать пришел?! Иди в вк дальше ересь неси! Где свободна платежка?
0
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0
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