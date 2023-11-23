Шулак может вернуться в «Адмирал». Чешский защитник не проходит в состав «Авангарда» три матча подряд

Либор Шулак может вернуться в «Адмирал» из «Авангарда».

Чешский защитник не проходит в состав команды тренера Михаила Кравеца в третьем матче подряд.

ранее пропустил игры против «Нефтехимика», «Трактора», а также оказался вне заявки в игре с «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист может уйти из « » и перейти в « », за который выступал в прошлом сезоне, об этом сообщил « ».

В этом сезоне Шулак набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «минус 4» в 31 матче регулярного чемпионата.