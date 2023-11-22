Игроки «Питтсбурга» Ракелль и Руэдел выбыли с травмами. Участие Раста в матче с «Рейнджерс» под вопросом
Игроки «Питтсбурга» Рикард Ракелль и Чэд Руэдел выбыли с травмами.
Клуб сообщил, что у 30-летнего шведского нападающего (0+4 в 17 играх сезона) травма верхней части тела и он выбыл на долгий срок.
33-летний защитник Руэдел (0+1 в 15 играх) может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела.
Кроме того, следующий матч команды с «Рейнджерс» может пропустить форвард Брайан Раст (9+7 в 17 играх). У игрока травма нижней части тела, он не завершил тренировку команды во вторник.
Защитник Пьер-Оливье Жозеф (0+1 в 5 играх) остается в списке травмированных из-за серьезного повреждения нижней части тела.
Клуб уже вызвал из фарма защитника Джона Людвига (1 игра).
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