Игроки «Питтсбурга» Ракелль и Руэдел выбыли с травмами. Участие Раста в матче с «Рейнджерс» под вопросом

Игроки «Питтсбурга» Рикард Ракелль и Чэд Руэдел выбыли с травмами.

Клуб сообщил, что у 30-летнего шведского нападающего (0+4 в 17 играх сезона) травма верхней части тела и он выбыл на долгий срок.

33-летний защитник Руэдел (0+1 в 15 играх) может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Кроме того, следующий матч команды с «Рейнджерс» может пропустить форвард (9+7 в 17 играх). У игрока травма нижней части тела, он не завершил тренировку команды во вторник.

Защитник Пьер-Оливье Жозеф (0+1 в 5 играх) остается в списке травмированных из-за серьезного повреждения нижней части тела.

Клуб уже вызвал из фарма защитника Джона Людвига (1 игра).