Гендиректор «Салавата»: «Пока те же ошибки не позволяют выиграть «Нефтехимик». Выводы из домашнего поражения оказались неверными»
Гендиректор «Салавата» высказался о поражении команды от «Нефтехимика».
Уфимцы проиграли нижнекамцам (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Не сразу пошла игра. Пока те же ошибки не позволяют выиграть «Нефтехимик» (стилистика автора сохранена – прим. Sports.ru).
Выводы из домашнего поражения оказались неверными. Возвращаемся домой. Впереди много интересных игр», – написал Ринат Баширов в телеграм-канале.
из молодых радует только Алалыкин, и тот часто на травме.
Панин очевидно стареет, часто не успевает по ходу сезона, Бирюков там же плюс минус, почему бы не дать больше игрового времени Варлову - тоже вопрос, вроде хорошо играл, когда играл больше времени.