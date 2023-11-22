Гендиректор «Салавата»: «Пока те же ошибки не позволяют выиграть «Нефтехимик». Выводы из домашнего поражения оказались неверными»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик НХЛ Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о поражении команды от «Нефтехимика».

Уфимцы проиграли нижнекамцам (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Не сразу пошла игра. Пока те же ошибки не позволяют выиграть «Нефтехимик» (стилистика автора сохранена – прим. Sports.ru).

Выводы из домашнего поражения оказались неверными. Возвращаемся домой. Впереди много интересных игр», – написал Ринат Баширов в телеграм-канале. 

3 комментария

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Radik_2.0
мне вот интересно, на кой буй Козлов постоянно тасует состав? в чем прикол? вчера вообще в 11 нападающих играли, внезапно. плюс огромные вопросы к Башкирову и Пустозерову. последний вообще для меня главное разочарование, ждал от него куда большего, после неплохого прошлого сезона. првый 18 игр не забивает, второй 24 по моему. считай вчера в 9 форвардов играли. пора в вхл на перезагрузку и перевоспитание,может задумаются.
из молодых радует только Алалыкин, и тот часто на травме.
Панин очевидно стареет, часто не успевает по ходу сезона, Бирюков там же плюс минус, почему бы не дать больше игрового времени Варлову - тоже вопрос, вроде хорошо играл, когда играл больше времени.
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Юрий Байбурдин
Когда у нас заявка на игру заполнятся полностью будет,ни у одной команды такого нет.Козлов почувствовал что не прикасаемый и творит что хочет.С его экспериментами в прошлом году с позором Адмиралу проиграли,а в руководстве все дальше продолжают молчать.Ни один игрок из приглашенных за два года не прогрессирует наооборот кто хорошо играл сдулись.Башкиров,Пустозеров,Панин баласт команды на данный момент,он умудряется их ставить в первое звено.Два балласта Чижова и Курносова зачем держат,похоже опять дальше первого круга плей-офф не пройдем.
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sd4fmwrvz8
Ответ Radik_2.0
мне вот интересно, на кой буй Козлов постоянно тасует состав? в чем прикол? вчера вообще в 11 нападающих играли, внезапно. плюс огромные вопросы к Башкирову и Пустозерову. последний вообще для меня главное разочарование, ждал от него куда большего, после неплохого прошлого сезона. првый 18 игр не забивает, второй 24 по моему. считай вчера в 9 форвардов играли. пора в вхл на перезагрузку и перевоспитание,может задумаются. из молодых радует только Алалыкин, и тот часто на травме. Панин очевидно стареет, часто не успевает по ходу сезона, Бирюков там же плюс минус, почему бы не дать больше игрового времени Варлову - тоже вопрос, вроде хорошо играл, когда играл больше времени.
И ежов косячник , где обещанный Вязовой почему не дают ему шансов интересно
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