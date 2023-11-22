Гендиректор «Салавата»: «Пока те же ошибки не позволяют выиграть «Нефтехимик». Выводы из домашнего поражения оказались неверными»

Гендиректор «Салавата» высказался о поражении команды от «Нефтехимика».

Уфимцы проиграли нижнекамцам (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не сразу пошла игра. Пока те же ошибки не позволяют выиграть « » (стилистика автора сохранена – прим. Sports.ru).

Выводы из домашнего поражения оказались неверными. Возвращаемся домой. Впереди много интересных игр», – написал в телеграм-канале.