Супербитва в Ярославле и новая встреча «Динамо» с «Ак Барсом»

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам вторника в КХЛ.

«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва). 21 ноября, 22:30

Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги едет в гости к одному из своих главных преследователей по конференции. «Локомотив» пока уступает «Спартаку» девять баллов, занимая третью строчку на Западе.

Однако ярославцы провели в «регулярке» на два матча меньше москвичей, так что их отставание по потерянным очкам не такое уж и большое, а в случае домашней победы над «красно-белыми» дефицит станет совсем незначительным.

Это будет уже вторая встреча «Локо» и «Спартака» в сезоне-2023/24. Первая, состоявшаяся в российской столице второго октября, принесла волевую победу«железнодорожникам» 4:2.

А вот предыдущая их дуэль на берегах Волги завершилась в пользу москвичей со счетом 5:3. В этом споре гости вообще выигрывают довольно часто – в пяти из семи последних матчей.

Но на этот раз эксперты Olimpbet не считают приезжую команду фаворитом, отдавая небольшое преимущество хозяевам. Победитель матча: «Локомотив» – 1.73, «Спартак» – 2.09. А вероятность дополнительного времени самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.99.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции «Көп рақмет» от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года!

«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань). 21 ноября, 22:30

«Барсы» проиграли в четырех из пяти предыдущих матчей регулярного первенства КХЛ. А единственную победу на этом неприятном для себя отрезке казанцы одержали как раз над московскими «динамовцами», обыграв их 16 ноября на родном льду со счетом 4:1.

После этого «Ак Барс» уступил в «зеленом дерби» уфимскому «Салавату Юлаеву», а теперь его ждет новая встреча с «бело-голубыми», только теперь уже на их территории.

«Динамо», к слову, также накрыл кризис результата. Вслед за поражением в Казани коллектив Алексея Кудашова уступил еще и нижегородскому «Торпедо». Всего же безвыигрышная серия москвичей составляет уже три матча.

Аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев неплохие шансы прервать полосу неудач. Победитель матча: «Динамо» (Москва) – 1.8, «Ак Барс» – 2.01. При этом наиболее вероятный счет встречи, по мнению самого популярного в стране букмекера, победа «Динамо» со счетом 2:1 с кэфом 14.5.

Букмекер №1 в Казахстане предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.