Макдэвид после 3:5 от «Флориды»: «Главная задача – не допустить попадания шайбы в ворота. Мы не сделали этого по ряду причин. Нужно найти способ побеждать»

Теги Флорида Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался об игре «Ойлерс» в обороне после матча с «Флоридой».

«Эдмонтон» уступил «Пантерс» со счетом 3:5 в игре НХЛ.

«Очевидно, мы пытаемся не допустить попадания шайбы в ворота. Это наша главная задача, и, очевидно, мы не сделали этого по ряду причин.

Мы всегда пытаемся обороняться. Я думаю, вы видите много борьбы. Я думаю, что сегодняшняя игра была эмоциональной, все снова могло повернуться в любую сторону, и, очевидно, мы оказались не на той стороне.

Как все продолжают говорить, наше дело – побеждать, и мы должны найти способ побеждать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне – забил «Флориде» с острого угла и реализовал буллит. У него 6+9 в 15 играх

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1 комментарий

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j_jms
Прям Брежнев.Экономика должна быть.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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