Чивилев о СКА и ЦСКА: «Армейское дерби – это украшение КХЛ. Лучшее дерби в лиге»

Андрей Чивилев назвал встречи СКА и ЦСКА лучшим дерби в лиге.

СКА победил (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

– Армейское дерби – это украшение КХЛ, как мне кажется. Лучшее дерби в лиге. Хорошо, что выиграли – идем дальше.

– Ваша заброшенная шайба – это способ загладить вину за удаление?

– Да, хорошо, что так получилось. Быстро исправился.

– Можете прокомментировать этот момент?

– Вышел с удаления, шайба летела в чужую зону. Поборолись, отняли.

Володя Алистров сделал хорошую передачу. Я просто закрыл глаза, да бросил – забил, – сказал нападающий СКА Андрей Чивилев.