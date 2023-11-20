Чивилев о СКА и ЦСКА: «Армейское дерби – это украшение КХЛ. Лучшее дерби в лиге»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Андрей Чивилев Хоккей

Андрей Чивилев назвал встречи СКА и ЦСКА лучшим дерби в лиге.

СКА победил ЦСКА (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Армейское дерби – это украшение КХЛ, как мне кажется. Лучшее дерби в лиге. Хорошо, что выиграли – идем дальше.

– Ваша заброшенная шайба – это способ загладить вину за удаление?

– Да, хорошо, что так получилось. Быстро исправился.

– Можете прокомментировать этот момент?

– Вышел с удаления, шайба летела в чужую зону. Поборолись, отняли.

Володя Алистров сделал хорошую передачу. Я просто закрыл глаза, да бросил – забил, – сказал нападающий СКА Андрей Чивилев.

1 комментарий

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shulimov82
Вывеска громкая, ЦСКА что-то не тащит только
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