Василий Каменев: «Бучельников уже должен научиться не просто красиво играть, но и приносить результат. Пока у него это не очень получается»

Теги СКА КХЛ Адмирал Дмитрий Бучельников Хоккей

Василий Каменев поделился мнением об игре форварда Дмитрия Бучельникова.

– Как вы оцениваете выступление в составе «Адмирала» форварда системы СКА Дмитрия Бучельникова?

– Он уже должен научиться не просто красиво играть, но и несмотря на возраст, приносить команде результат. Но пока у Дмитрия это не очень получается.

Если выходишь один на один при равном счете в концовке матча, то, на мой взгляд, должен реализовывать момент, забрасывая победную для команды шайбу.

Бучельников, при всем его таланте и потенциале, делает это далеко не всегда, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

Напомним, Бучельников играет за «Адмирал» на правах аренды из СКА.

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