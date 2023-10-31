Проворов сделал передачу в матче с «Далласом». У него 0+7 в 9 играх

Теги Коламбус Даллас НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов сделал передачу в матче с «Далласом».

Защитник «Коламбуса» помог Шону Курали установить окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ со «Старс» (3:5). 

В активе россиянина стало 7 (0+7) очков в 9 играх сезона при полезности «минус 4». 

Сегодня Проворов (22:58 – максимальное время в «Блю Джекетс», 1:54 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 2 бросками и 2 блоками. 

2 комментария

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Jarome
Первый по очкам у Жакетов за 4,7 млн.
Что-то у тренера с руками, Проворов, Веренски, Северсон, молодые Бин и Иричек, видавший все Гудбрансон и в защите как-то не все настроено. Хотя в прошлом сезоне лучший защ набрал очков 25, емнип.
Чего-то не хватает Коламбусу в целом. Может вернется Лайне и попрет повеселее.
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KirGre
Что он делает в отстойном Коламбусе ?
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