Проворов сделал передачу в матче с «Далласом». У него 0+7 в 9 играх

Иван Проворов сделал передачу в матче с «Далласом».

Защитник « » помог Шону Курали установить окончательный счет в игре регулярного чемпионата со «Старс» (3:5).

В активе россиянина стало 7 (0+7) очков в 9 играх сезона при полезности «минус 4».

Сегодня Проворов (22:58 – максимальное время в «Блю Джекетс», 1:54 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 2 бросками и 2 блоками.