Проворов сделал передачу в матче с «Далласом». У него 0+7 в 9 играх
Иван Проворов сделал передачу в матче с «Далласом».
Защитник «Коламбуса» помог Шону Курали установить окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ со «Старс» (3:5).
В активе россиянина стало 7 (0+7) очков в 9 играх сезона при полезности «минус 4».
Сегодня Проворов (22:58 – максимальное время в «Блю Джекетс», 1:54 – в большинстве, 3:19 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 2 бросками и 2 блоками.
Что-то у тренера с руками, Проворов, Веренски, Северсон, молодые Бин и Иричек, видавший все Гудбрансон и в защите как-то не все настроено. Хотя в прошлом сезоне лучший защ набрал очков 25, емнип.
Чего-то не хватает Коламбусу в целом. Может вернется Лайне и попрет повеселее.