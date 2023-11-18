Форвард «Сибири» Дубакин набрал 4 очка в 4 матчах после возращения из ВХЛ. Он сделал дубль в игре с «Куньлунем»

Теги Сибирь КХЛ ВХЛ Куньлунь Ред Стар Сергей Дубакин Хоккей

Сергей Дубакин сделал дубль в матче КХЛ.

Нападающий «Сибири» забросил две шайбы в игре против «Куньлуня» (2:3 ОТ) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Сергей Дубакин набрал 4 (3+1) очка в четырех матчах после того, как вернулся в «Сибирь» из ВХЛ.

Всего в активе форварда 8 (4+4) баллов в 19 играх чемпионата.

Ранее сообщалось, что генеральный директор клуба Кирилл Фастовский в грубой форме обратился к Дубакину после одного из матчей «Сибири», а затем игрока отправили в ВХЛ.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Тарасов
Нужно спонсорам в грубой форме Фастовского отправить в ВХЛ, засиделся так, что один вратарь работает и 5 человек команды. Куда смотрят спонсоры и фанаты? Уже бы давно фанаты обратились бы к спонсорам, чтоб не стыдно за команду было. В других клубах всё это уже бы давно пересмотрелось.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий