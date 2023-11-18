Форвард «Сибири» Дубакин набрал 4 очка в 4 матчах после возращения из ВХЛ. Он сделал дубль в игре с «Куньлунем»
Сергей Дубакин сделал дубль в матче КХЛ.
Нападающий «Сибири» забросил две шайбы в игре против «Куньлуня» (2:3 ОТ) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
Сергей Дубакин набрал 4 (3+1) очка в четырех матчах после того, как вернулся в «Сибирь» из ВХЛ.
Всего в активе форварда 8 (4+4) баллов в 19 играх чемпионата.
Ранее сообщалось, что генеральный директор клуба Кирилл Фастовский в грубой форме обратился к Дубакину после одного из матчей «Сибири», а затем игрока отправили в ВХЛ.
1 комментарий