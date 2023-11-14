«Витязь» выиграл три матча подряд впервые в сезоне. Команда Рябыкина в 7 очках от зоны плей-офф
«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Рябыкина обыграла «Сочи» (3:1) в матче Фонбет чемпионата кхл.
Подмосковный клуб впервые в нынешнем сезоне выиграл три матча подряд. Ранее команда также победила «Сочи» (3:2), а также «Северсталь» (5:3).
Под руководством Рябыкина команда выиграла 6 из 16 матчей.
«Витязь» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 31 матче. Отставание от зоны плей-офф – семь баллов.
Они следующий матч как раз будут играть между собой