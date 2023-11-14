«Витязь» выиграл три матча подряд впервые в сезоне. Команда Рябыкина в 7 очках от зоны плей-офф

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Рябыкина обыграла «Сочи» (3:1) в матче Фонбет чемпионата кхл.

Подмосковный клуб впервые в нынешнем сезоне выиграл три матча подряд. Ранее команда также победила «Сочи» (3:2), а также «Северсталь» (5:3).

Под руководством Рябыкина команда выиграла 6 из 16 матчей.

«Витязь» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 31 матче. Отставание от зоны плей-офф – семь баллов.

5 комментариев

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Эд..19
Не в 6 очках, а в 7-ми, по потерянным - в 11-ти. Достаточно далеко ещё. Много на старте растеряли. Если Сева не будет допускать больших провалов, останутся девятыми.
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Огюст
Вот и у Витязя появились серийные победы !
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pizzatcarizza
Ответ Эд..19
Не в 6 очках, а в 7-ми, по потерянным - в 11-ти. Достаточно далеко ещё. Много на старте растеряли. Если Сева не будет допускать больших провалов, останутся девятыми.
То есть за Динамо Минск уже железно в ПО?)
Они следующий матч как раз будут играть между собой
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Эд..19
Ответ pizzatcarizza
То есть за Динамо Минск уже железно в ПО?) Они следующий матч как раз будут играть между собой
Верю в Квартала. Не гений, но и не неудачник. Не допустит такого фиаско. Всегда играл в ПО даже со средними командами (первый сезон не в счёт - встал у руля не со старта).
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pizzatcarizza
Ответ Эд..19
Верю в Квартала. Не гений, но и не неудачник. Не допустит такого фиаско. Всегда играл в ПО даже со средними командами (первый сезон не в счёт - встал у руля не со старта).
Всякое может быть. С таким календарем может и Кунь-Лунь зацепиться ахаха(нет)
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