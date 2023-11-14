«Витязь» выиграл три матча подряд впервые в сезоне. Команда Рябыкина в 7 очках от зоны плей-офф

«Витязь» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Сочи» (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Подмосковный клуб впервые в нынешнем сезоне выиграл три матча подряд. Ранее команда также победила «Сочи» (3:2), а также «Северсталь» (5:3).

Под руководством Рябыкина команда выиграла 6 из 16 матчей.

находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 31 матче. Отставание от зоны плей-офф – семь баллов.