Жамнов о победе 6:2: «Счет не по игре. «Салават» – достойный соперник. «Спартак» играл волнами – хотелось, что их было меньше»

Алексей Жамнов поделился впечатлениями о победе над «Салаватом Юлаевым».

«Спартак» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Чувствуете, что соперники уже по-другому настраиваются на «Спартак»?

– Ясно, что все по-другому уже на нас настраиваются – это даже не обсуждается. Все мы прекрасно понимаем, что было много эмоций потрачено ранее в матче с «Динамо».

Но сегодня счет был не по игре. Она была на самом деле равной до конца.

Достойный соперник. Уфа довольно-таки здорово играет в атаке. Игра была напряженная. На таких играх и закаляется команда, коллектив.

Прекрасно понимаем, что есть регулярка, но мы готовимся к плей-офф. Эмоции надо чуть придерживать и думать о следующей игре.

Все бывает – и победы, и поражения, но нужно концентрироваться. Ясно, что игра была волнами с нашей стороны. Хотелось, чтобы их было как можно меньше.

Я сторонник того, чтобы команда играла при любом счете все 60 минут.

– В чем сильные стороны и где вы его видите? Был ли у него особый заряд на « », из школы которого он выпустился?

– Даже не знаю, как ответить. У него надо спрашивать, какой у него заряд был. Я у него такие вещи не спрашиваю.

Сам был в таких ситуациях, когда тебя меняют и ты играешь против бывших одноклубников, стараешься доказать.

Как понимаю, он старался доказать, провел хороший матч. Думаю, что он будет еще прогрессировать, – сказал главный тренер « » .