Ротенберг про 4 победы подряд: «СКА начал реализовывать моменты и стал выигрывать с явным преимуществом. Как мы и говорили с начала сезона»
Роман Ротенберг прокомментировал серию СКА из четырех побед подряд.
Петербургский клуб продлил победную серию, обыграв «Северсталь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее СКА выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2) и «Ак Барса» (4:2).
– У вас четвертая победа подряд. Можно говорить, что СКА вышел на свой уровень?
– Мы в учебно-тренировочном процессе много внимания уделяем деталям, реализации.
Начали реализовывать свои моменты и стали выигрывать с явным преимуществом. Как мы всегда и говорили с начала сезона.
Надо дорожить моментами – будем тренировать это дальше. Нам есть над чем работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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