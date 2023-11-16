Ротенберг про 4 победы подряд: «СКА начал реализовывать моменты и стал выигрывать с явным преимуществом. Как мы и говорили с начала сезона»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал серию СКА из четырех побед подряд.

Петербургский клуб продлил победную серию, обыграв «Северсталь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее СКА выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2) и «Ак Барса» (4:2).

– У вас четвертая победа подряд. Можно говорить, что СКА вышел на свой уровень?

– Мы в учебно-тренировочном процессе много внимания уделяем деталям, реализации.

Начали реализовывать свои моменты и стали выигрывать с явным преимуществом. Как мы всегда и говорили с начала сезона.

Надо дорожить моментами – будем тренировать это дальше. Нам есть над чем работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

16 комментариев

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dpv
Системная система.
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Dotadagestan
Как мы и говорили: вы до плей оффа если и дойдете то со скрипом и со свистом вылетите в 1 же раунде. Но увы для всех болельщиков, ничего не поменяется. Этот тренер с командой надолго.
+5
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Always_sam
а чё, самолёты отменили? вы решили на поезде гонять на выезда?
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путин вовка
Фартить начало, расцвёл йозе Марино
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Трент Резнор
У нас была какая-то тактика и мы её придерживались!
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Ванзай
систематезировали, систематезировали и наконец высистематезировали.
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Uriah Heep
Говорун.
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Пылесос
Ответ dpv
Системная система.
Систематическая системная система.
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Альберт Сарвартдинов
А куда делись самолетные ноги?)) Без ног в самолёте летаем?))😂
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Denis in Wonderland
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Системная система.
так мы узнали, что в СКА есть учебно-тренировочный процесс
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Machine Head
Как мы и говорили , мы Николай второй . Как говорил тебе Корешков с Зубовым. Дай Бог Роману Борисовичу долгих лет в СКА в роли тренера.
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Orik298
Неужели он всё-таки тренер!!!
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Stas Politik
КХЛ, трепещи, Йозе Марино вернулся😎
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lightrip
СКА побеждает сиськимасиськи!
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Приорат70
Ответ dpv
Системная система.
И первый день без упоминания системы
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Виктор Суворов
Ответ Dotadagestan
Как мы и говорили: вы до плей оффа если и дойдете то со скрипом и со свистом вылетите в 1 же раунде. Но увы для всех болельщиков, ничего не поменяется. Этот тренер с командой надолго.
он же говорил, что окно возможностей открывается как раз сейчас, а у ЦСКА наоборот закрывается. По его мнению наступает эра доминирования питерских
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