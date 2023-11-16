Ротенберг про 4 победы подряд: «СКА начал реализовывать моменты и стал выигрывать с явным преимуществом. Как мы и говорили с начала сезона»

Роман Ротенберг прокомментировал серию СКА из четырех побед подряд.

Петербургский клуб продлил победную серию, обыграв «Северсталь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее СКА выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2) и «Ак Барса» (4:2).

– У вас четвертая победа подряд. Можно говорить, что СКА вышел на свой уровень?

– Мы в учебно-тренировочном процессе много внимания уделяем деталям, реализации.

Начали реализовывать свои моменты и стали выигрывать с явным преимуществом. Как мы всегда и говорили с начала сезона.

Надо дорожить моментами – будем тренировать это дальше. Нам есть над чем работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.