Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Главная сила «Динамо» – большинство, нужно стараться не удаляться. Они играют в давление»

Теги Ак Барс Юрий Бабенко КХЛ Динамо Хоккей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 16 ноября.

– Как настраиваетесь на одного из лидеров чемпионата?

– Мы настраиваемся на каждую игру. Здесь нет такого, что на один матч настрой больше, а на другой – меньше.

У нас есть над чем работать, улучшать. Постоянно об этом говорим. Конечно, очень хотим порадовать наших болельщиков победой в домашней игре.

– Чего можно ожидать от соперника?

– Очень быстрая команда, играют в давление. Их главная сила – большинство. Нужно стараться не удаляться. И пользоваться своими шансами, – сказал Юрий Бабенко.

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