Шайба попала в лицо Кузьменко после броска Миллера в матче с «Айлендерс»: «Все в порядке. Хорошая победа!»

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Шайба попала в лицо Андрею Кузьменко в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Нападающий «Ванкувера» получил повреждение в третьем периоде.

После броска форварда «Кэнакс» Джей Ти Миллера шайба попала в лицо Андрею Кузьменко, который находился у ворот «Айлендерс».

Россиянин упал на лед, после чего покинул площадку. 

После игры Кузьменко поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за вашу поддержку, все в порядке. Хорошая победа!» – написал Кузьменко в сторис.

Кузьменко сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 3+11 в 16 играх сезона

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3 комментария

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LOsP06GH
А мне понравилось, как зрители скандировали его фамилию! Вот так, ещё один незадрафтованный паренёк из далёкой России, заслужил уважение у простых болельщиков Ванкувера!
+3
0
+3
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Seema
Ответ Дима Миронов
ну и кривой этот Ти Джей,и ещё лучший бомбардир на данный момент
смотрим внимательно повтор и видимо что был рикошет от клюшки защитника. Миллер не виновен).
+2
0
+2
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