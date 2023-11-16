Шайба попала в лицо Кузьменко после броска Миллера в матче с «Айлендерс»: «Все в порядке. Хорошая победа!»

Шайба попала в лицо Андрею Кузьменко в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Нападающий « » получил повреждение в третьем периоде.

После броска форварда «Кэнакс» шайба попала в лицо Андрею Кузьменко, который находился у ворот «Айлендерс».

Россиянин упал на лед, после чего покинул площадку.

После игры Кузьменко поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за вашу поддержку, все в порядке. Хорошая победа!» – написал Кузьменко в сторис.

Кузьменко сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 3+11 в 16 играх сезона