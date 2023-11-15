Никита Филатов: ««Спартак» и «Динамо» могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф. Их время пришло»

Теги ЦСКА СКА Спартак Никита Филатов КХЛ Динамо Хоккей

Никита Филатов прокомментировал игру «Спартака» в сезоне КХЛ.

– Можно ли считать «Спартак» теперь одним из фаворитов сезона?

– Я бы сказал, что да. «Спартак» играет очень целостно и его нельзя относить к выскочкам.

У команды хороший вратарь, одна из лучших троек в лиге, есть глубина состава и группа молодых ребят. «Спартак» и «Динамо» – это две команды, которые могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф.

В прошлом сезоне это было бы очень непопулярное мнение, но сейчас время этих клубов пришло.

– Такая игра – заслуга Алексея Жамнова и его тренерского штаба?

– Однозначно, хотя нельзя умалять заслуг ребят, ведь играют, прежде всего, хоккеисты.

В клубе провели хорошую селекцию, подобрали правильные сочетания.

Когда «Спартак» обменял своего многолетнего лидера Сашу Хохлачева, то многие посчитали, что это скажется на результативности, но не тут-то было.

Роль тренерского штаба огромна в том, какой хоккей мы видим. Это не менее значимый фактор, чем результаты.

Команда, которая играет зрелищно, в красивый хоккей, и еще побеждает, радует глаз. Так и должно быть, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

4 комментария

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Илья Владимирович
Но и есть над чем работать. Если наша команда и правда нацелилась на Кубок Гагарина в этом году, что стоит прибавлять, особенно, в обороне.
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Костя Кот
ска пройдут точнл
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HockeyMan
В теории конечно все может быть, но в плей офф будет другая игра и Будет очень тяжело. Но как же сильно это охото)))
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Mapk Kpacc
Насчет ска хз, а кони как обычно в последних сезонах закинутся апельсинами плюс подкрутят судеек. Все отработано, никто этим вещам не препятствует.
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