Никита Филатов: ««Спартак» и «Динамо» могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф. Их время пришло»
Никита Филатов прокомментировал игру «Спартака» в сезоне КХЛ.
– Можно ли считать «Спартак» теперь одним из фаворитов сезона?
– Я бы сказал, что да. «Спартак» играет очень целостно и его нельзя относить к выскочкам.
У команды хороший вратарь, одна из лучших троек в лиге, есть глубина состава и группа молодых ребят. «Спартак» и «Динамо» – это две команды, которые могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф.
В прошлом сезоне это было бы очень непопулярное мнение, но сейчас время этих клубов пришло.
– Такая игра – заслуга Алексея Жамнова и его тренерского штаба?
– Однозначно, хотя нельзя умалять заслуг ребят, ведь играют, прежде всего, хоккеисты.
В клубе провели хорошую селекцию, подобрали правильные сочетания.
Когда «Спартак» обменял своего многолетнего лидера Сашу Хохлачева, то многие посчитали, что это скажется на результативности, но не тут-то было.
Роль тренерского штаба огромна в том, какой хоккей мы видим. Это не менее значимый фактор, чем результаты.
Команда, которая играет зрелищно, в красивый хоккей, и еще побеждает, радует глаз. Так и должно быть, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
4 комментария