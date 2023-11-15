Третий бомбардир «Баффало» Томпсон пропустит значительное время из-за травмы. Форвард заблокировал бросок Макэвоя в игре с «Бостоном»

Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон получил травму.

Форвард «Сэйбрс» заблокировал бросок защитника « » Чарли Макэвоя во втором периоде матча регулярного чемпионата .

Главный тренер « » Дон Гранато сообщил, что , вероятно, пропустит значительное время из-за повреждения верхней части тела.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 12 (6+6) очков в 16 матчах чемпионата. Он находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров команды.