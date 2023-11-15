Третий бомбардир «Баффало» Томпсон пропустит значительное время из-за травмы. Форвард заблокировал бросок Макэвоя в игре с «Бостоном»

Теги травмы Баффало Бостон НХЛ Тейдж Томпсон Хоккей

Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон получил травму.

Форвард «Сэйбрс» заблокировал бросок защитника «Бостона» Чарли Макэвоя во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что Тейдж Томпсон, вероятно, пропустит значительное время из-за повреждения верхней части тела.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 12 (6+6) очков в 16 матчах чемпионата. Он находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров команды.

3 комментария

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Kazanest
Потеря
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Александр Орлов
эхх жаль. там и так в лазарете многие из основы сидят
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