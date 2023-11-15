Даррен Дрегер: «Если «Калгари» вернется к перестройке, Кадри не заинтересован в этом. Есть и другие игроки команды в этой же ситуации»

Теги Калгари НХЛ Назем Кадри Даррен Дрегер Хоккей

Даррен Дрегер поделился мыслями о возможных обменах «Калгари».

«Торонто», «Ванкувер» и «Нью-Джерси» – основные команды, которые проявляют интерес к одному из защитников «Калгари» (сообщалось об интересе клубов к Никите Задорову).

Обмен хоккеистов, которые могут стать свободными агентами и которые не подпишут новые контракты – это хорошо, но если изменения в составе приобретут более значительный характер, то начинаешь присматриваться к некоторым хоккеистам с действующими договорами.

Например, Назем Кадри. Он подписал долгосрочный контракт с «Калгари». Он хочет остаться, хочет побеждать с клубом, но если «Калгари» вернется к перестройке, то он не заинтересован в этом.

Думаю, есть и другие игроки в этой же ситуации», – сказал инсайдер Даррен Дрегер.

Контракт Кадри с кэпхитом семь миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

6 комментариев

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Maxim Shumov
Кадри как раз и стал одной из причин потопа. Надо ж было додуматься подписать 32-летнего игрока топ-6 за такую конскую зарплату на 8 лет
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nightingale46
Ответ Maxim Shumov
Кадри как раз и стал одной из причин потопа. Надо ж было додуматься подписать 32-летнего игрока топ-6 за такую конскую зарплату на 8 лет
Кадри то еще более-менее на свое играет .. Юбердо - главный провал. Кадри не просто дорогой контракт возрастного игрока, но чтобы освободить под него место пришлось отдать первый пик за сброшенный контракт Монахана. Треля накрутил и в Торонто смысля, теперь там будет выписывать чудо-контракты ребятам: Остон уже получил, теперь Нюла на 10+ выкрутит руки.
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Свидетели Овцовы
Не заинтересован он, кому он сдался с таким конским контрактом?
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Dimitrakos
Ответ Maxim Shumov
Кадри как раз и стал одной из причин потопа. Надо ж было додуматься подписать 32-летнего игрока топ-6 за такую конскую зарплату на 8 лет
Ну так что поделать, если в Калгари никто не едет, а Кадри прошлый ГМ ещё с 2019 хотел(
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oberkorn
Как можно было подписать его на такое огромное бабло, это же касается юбердо. Рядом есть наглядные примеры с Торонтой и дэдмонтоном. Ну не берут чашки даже две тройки элитного нападения, нужны вменяемый вратарь и как минимум, два защитника. Не катит уже бразильская система. Тампа сейчас это наглядно демонстрирует.
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nightingale46
Кадри с удержанием только зайдет .. для калгари это провальное подписание выходит, потому что за него отдали по сути первый пик (скинуть пришлось монахана), а теперь он еще оставит на годы удержание под кепкой мульта в 1,5-2.
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