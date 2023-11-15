Даррен Дрегер: «Если «Калгари» вернется к перестройке, Кадри не заинтересован в этом. Есть и другие игроки команды в этой же ситуации»

Даррен Дрегер поделился мыслями о возможных обменах «Калгари».

«Торонто», «Ванкувер» и «Нью-Джерси» – основные команды, которые проявляют интерес к одному из защитников « » (сообщалось об интересе клубов к Никите Задорову).

Обмен хоккеистов, которые могут стать свободными агентами и которые не подпишут новые контракты – это хорошо, но если изменения в составе приобретут более значительный характер, то начинаешь присматриваться к некоторым хоккеистам с действующими договорами.

Например, . Он подписал долгосрочный контракт с «Калгари». Он хочет остаться, хочет побеждать с клубом, но если «Калгари» вернется к перестройке, то он не заинтересован в этом.

Думаю, есть и другие игроки в этой же ситуации», – сказал инсайдер .

Контракт Кадри с кэпхитом семь миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.