Кузнецов получил удар плечом в лицо от Коттера. Форварда «Вегаса» удалили до конца матча, Евгений продолжил игру

Теги травмы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Вегас Пол Коттер Хоккей

Евгений Кузнецов получил удар плечом в лицо от Пола Коттера.

Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0). 

Российский форвард «Кэпиталс» упал на лед и какое-то время не поднимался.

Потом он покинул площадку и ушел в раздевалку, но вернулся в игру уже по ходу той же 20-минутки. В итоге Кузнецов провел на льду 18 минут 9 секунд (3 броска, 3 перехвата и «+1»). 

Коттер был удален до конца матча за удар в голову. 

5 комментариев

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jqzn88xn6n
Грязновато было. Все по делу
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0
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борецЗАнеСправедливость
Игровой момент
+2
-1
+1
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