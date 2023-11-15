Кузнецов получил удар плечом в лицо от Коттера. Форварда «Вегаса» удалили до конца матча, Евгений продолжил игру
Евгений Кузнецов получил удар плечом в лицо от Пола Коттера.
Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0).
Российский форвард «Кэпиталс» упал на лед и какое-то время не поднимался.
Потом он покинул площадку и ушел в раздевалку, но вернулся в игру уже по ходу той же 20-минутки. В итоге Кузнецов провел на льду 18 минут 9 секунд (3 броска, 3 перехвата и «+1»).
Коттер был удален до конца матча за удар в голову.
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