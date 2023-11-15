Кузнецов получил удар плечом в лицо от Коттера. Форварда «Вегаса» удалили до конца матча, Евгений продолжил игру

Евгений Кузнецов получил удар плечом в лицо от Пола Коттера.

Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата между « » и « » (3:0).

Российский форвард «Кэпиталс» упал на лед и какое-то время не поднимался.

Потом он покинул площадку и ушел в раздевалку, но вернулся в игру уже по ходу той же 20-минутки. В итоге провел на льду 18 минут 9 секунд (3 броска, 3 перехвата и «+1»).

Коттер был удален до конца матча за удар в голову.