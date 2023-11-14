Жамнов о победе над «Динамо»: «В таком матче не дадут поиграть в красивый хоккей и лишний пас сделать. Первые два периода игра не складывалась»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов поделился мнением о победе над «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Первые два периода у нас не особо получались. Порадовало, что ребята собрались и здорово провели третий период.

Надо отдать должное ребятам, что они проявили характер. Первые 40 минут игра не складывалась.

В такой игре, особенно против московского «Динамо», нужны «мусорные» голы, лезть на ворота, потому что тут тебе лишний пас не дадут сделать и не дадут поиграть в красивый хоккей.

Команда очень плотно играет, поэтому иногда не получается, и ребята начинают придумывать лишние передачи, которые не нужны.

Если вы посмотрите на статистику, то во втором периоде мы сделали четыре броска, то есть вся игра по периметру шла.

У нас не было той злости в атаке, но в перерыве сделали выводы, перестроились и провели достойно», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

4 комментария

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Caniball
Первые 2 периода - забыть.
Третий был очень качественный!
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jps
Жамнов все четко понимает потому и результаты такие как надо.
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Machine Head
Жамнов в отличие от некоторых болельщиков Спартака все знает в хоккее и сказал все по делу. Спасибо за игру .
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Alexey Catalonsky
Ответ Caniball
Первые 2 периода - забыть. Третий был очень качественный!
Выделю хорошую работу 4-го звена. Собаки злые, еще и в хоккей играть умеют, да как! В НХЛ любят делать акцент на нижних звеньях в плове. До этого еще далеко, однако заготовка к играм на вылет есть и есть командная работа.
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