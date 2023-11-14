Жамнов о победе над «Динамо»: «В таком матче не дадут поиграть в красивый хоккей и лишний пас сделать. Первые два периода игра не складывалась»

Алексей Жамнов поделился мнением о победе над «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

«Первые два периода у нас не особо получались. Порадовало, что ребята собрались и здорово провели третий период.

Надо отдать должное ребятам, что они проявили характер. Первые 40 минут игра не складывалась.

В такой игре, особенно против московского « », нужны «мусорные» голы, лезть на ворота, потому что тут тебе лишний пас не дадут сделать и не дадут поиграть в красивый хоккей.

Команда очень плотно играет, поэтому иногда не получается, и ребята начинают придумывать лишние передачи, которые не нужны.

Если вы посмотрите на статистику, то во втором периоде мы сделали четыре броска, то есть вся игра по периметру шла.

У нас не было той злости в атаке, но в перерыве сделали выводы, перестроились и провели достойно», – сказал главный тренер « » .