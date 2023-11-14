Кудашов про 0 бросков «Динамо» в 3-м периоде: «Никто не давал установку отходить в оборону. «Спартак» не создавал моменты у наших ворот»
Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака».
«Динамо» уступило со счетом 3:4 в овертайме матча Фонбет чемпионата КХЛ.
– Двоякое впечатление осталось от игры. Мы действовали хорошо, но пропускали глупые голы.
– В том числе гол в концовке и в овертайме. Как можете объяснить эти шайбы?
– «Спартак» хорошо играл, мы тоже действовали хорошо, но «Спартак» был лучше.
– В третьем периоде ваша команда не нанесла ни одного броска в створ ворот. Почему так получилось?
– Когда соперник владеет шайбой, нужно терпеть и играть на контратаках.
Но мы должны были лучше распоряжаться шайбой, никто не давал установки отходить в оборону. Однако «Спартак», владея шайбой, не создавал моменты у наших ворот.
– Как прокомментируете гол в овертайме?
– Не знаю, что ответить на ваш вопрос. Проиграли вбрасывание, Цыплаков хорошо сыграл, поймал нас на противоходе, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Но, стоит признать, у Динамо очень мощная защита для такой атакующей команды.