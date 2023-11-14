Кудашов про 0 бросков «Динамо» в 3-м периоде: «Никто не давал установку отходить в оборону. «Спартак» не создавал моменты у наших ворот»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака».

«Динамо» уступило со счетом 3:4 в овертайме матча Фонбет чемпионата .

– Двоякое впечатление осталось от игры. Мы действовали хорошо, но пропускали глупые голы.

– В том числе гол в концовке и в овертайме. Как можете объяснить эти шайбы?

– « » хорошо играл, мы тоже действовали хорошо, но «Спартак» был лучше.

– В третьем периоде ваша команда не нанесла ни одного броска в створ ворот. Почему так получилось?

– Когда соперник владеет шайбой, нужно терпеть и играть на контратаках.

Но мы должны были лучше распоряжаться шайбой, никто не давал установки отходить в оборону. Однако «Спартак», владея шайбой, не создавал моменты у наших ворот.

– Как прокомментируете гол в овертайме?

– Не знаю, что ответить на ваш вопрос. Проиграли вбрасывание, Цыплаков хорошо сыграл, поймал нас на противоходе, – сказал главный тренер « » .