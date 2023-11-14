Кудашов про 0 бросков «Динамо» в 3-м периоде: «Никто не давал установку отходить в оборону. «Спартак» не создавал моменты у наших ворот»

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака».

«Динамо» уступило со счетом 3:4 в овертайме матча Фонбет чемпионата КХЛ.

– Двоякое впечатление осталось от игры. Мы действовали хорошо, но пропускали глупые голы.

– В том числе гол в концовке и в овертайме. Как можете объяснить эти шайбы?

– «Спартак» хорошо играл, мы тоже действовали хорошо, но «Спартак» был лучше.

– В третьем периоде ваша команда не нанесла ни одного броска в створ ворот. Почему так получилось?

– Когда соперник владеет шайбой, нужно терпеть и играть на контратаках.

Но мы должны были лучше распоряжаться шайбой, никто не давал установки отходить в оборону. Однако «Спартак», владея шайбой, не создавал моменты у наших ворот.

– Как прокомментируете гол в овертайме?

– Не знаю, что ответить на ваш вопрос. Проиграли вбрасывание, Цыплаков хорошо сыграл, поймал нас на противоходе, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

7 комментариев

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Vatokatya
Ну не знаю, я бы поспорила )) В 3ем периоде они ушли в глухую оборону и тупо выбрасывали шайбу из зоны, как при игре в меньшинстве, и играли по сути только 3 минуты из 20 - после того, как пропустили. По-моему, установка все же была )
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Огюст
Было ощущение ,что в 3 периоде особенно во второй половине Динамо физически подсело и надеялось удержать победный счёт за счёт защиты ,что и показывает ноль бросков по воротам соперника !
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Machine Head
Цыплаков сделал хорошо свою работу , как и должен делать нападающий . Почему команда в третьем периоде откатилась назад , если тренер говорит не откатываться это для меня большой вопрос . У вас что в команде каждый сам по себе или есть установка тренерского штаба ?
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CrazyRamm
Динамо и правда не отходило в оборону, пытались играть на контратаках, но в 3 периоде игра в зоне Спартака у них совершенно расклеилась. Где могли что-то создать, всё разрушалось либо защитниками, либо неточностью. Ну и кб в итоге наказали. Моментов в матче вообще было немного, несмотря на динамику и скорости.
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srs
После слива неликвидных Шипу и Войнова состав динамовцев ожидаемо хорошеет с каждым разом, конечно. Еще бы тренера конечно взять. Может и в ПО непросто попадали ради стремительного вылета, а и выступили достойно
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Caniball
Ну тут или Кудашов обманывает и все-таки установка была или игроки сами выбрали - играть от обороны и не выполнили установку не откатываться назад.
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Илья Владимирович
У Спартака было не много моментов, но они были. 2 точно. Один из них реализовали. Да и победили по делу.
Но, стоит признать, у Динамо очень мощная защита для такой атакующей команды.
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