Ларионов про 1:4 от «Сибири»: «Торпедо» не хватило характера. Если хотим быть средней командой, можно сослаться на свежесть, но это нехороший посыл – игроки получают хорошие деньги»

Игорь Ларионов высказался после поражения от «Сибири».

Торпедо уступило со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата .

– Соперника – с победой, с хорошей игрой, с характером.

Болельщиков – с горячей поддержкой. Это, наверное, трейд-марк новосибирского хоккея – большая поддержка, и ребята показали характер, выиграли матч.

Нашу команду – за усилия, которые приложили, но не хватило, наверное, характера. По мастерству пока рано говорить.

Но характер, который проявляется в таких матчах, – его было мало, и победил тот, кто больше хотел.

– Можно ли сказать, что не хватило свежести? Потому что показалось, что в третьем периоде ноги уже были не те, что в первом и втором.

– Можно. Но делать этого не буду. Это профессия, работа игроков. Понимаю разговоры о свежести – много матчей на выезде.

Но всегда можно найти оправдание, оно всегда рядом, но это нехороший посыл в команду, молодым людям, которые делают себе карьеру, получают хорошие деньги за это профессию, поэтому не совсем правильно на это ссылаться.

Хотя если мы хотим быть средней командой, то можно сослаться. Но мы не хотим быть там, где мы были в этой игре, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.