Ларионов про 1:4 от «Сибири»: «Торпедо» не хватило характера. Если хотим быть средней командой, можно сослаться на свежесть, но это нехороший посыл – игроки получают хорошие деньги»

Теги Сибирь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов высказался после поражения от «Сибири».

Торпедо уступило со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Соперника – с победой, с хорошей игрой, с характером.

Болельщиков – с горячей поддержкой. Это, наверное, трейд-марк новосибирского хоккея – большая поддержка, и ребята показали характер, выиграли матч.

Нашу команду – за усилия, которые приложили, но не хватило, наверное, характера. По мастерству пока рано говорить.

Но характер, который проявляется в таких матчах, – его было мало, и победил тот, кто больше хотел.

– Можно ли сказать, что не хватило свежести? Потому что показалось, что в третьем периоде ноги уже были не те, что в первом и втором.

– Можно. Но делать этого не буду. Это профессия, работа игроков. Понимаю разговоры о свежести – много матчей на выезде.

Но всегда можно найти оправдание, оно всегда рядом, но это нехороший посыл в команду, молодым людям, которые делают себе карьеру, получают хорошие деньги за это профессию, поэтому не совсем правильно на это ссылаться.

Хотя если мы хотим быть средней командой, то можно сослаться. Но мы не хотим быть там, где мы были в этой игре, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.

8 комментариев

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Матроскин52
Давненько Игорь Николаевич не говорил про характер… Шайба в ворота не шла, такое бывает, и моментов было не мало… поправить реализацию и все наладиться…
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pizzatcarizza
Выездная серия,где в каждом из поражений можно было взять хотя бы 1 очко. Это конечно обидно, но опыт бесценный для молодых
+1
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АРТУР АЛИЕВ
«Понимаю разговоры о свежести – много матчей на выезде…Но это нехороший посыл в команду… поэтому не совсем правильно на это ссылаться…Хотя если мы хотим быть средней командой, то можно сослаться.»
Грамотно Романа потроллил
+3
-2
+1
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Dundee
Это обратная сторона,полного отсутствия критики .Игроки на подсознании понимают,что их не наругают.
+2
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BONIFACIO
Надеюсь прочитает менаГер казанского клуба, которого укусил Йозе Марина. Соседям из Нижнего Новгорода успехов в сезоне.
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Огюст
Моменты голевые были у Торпедо ,но где то точности не хватало , а где то очень хорошо играл в воротах и выручал команду вратарь Сибири !
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Сергей Иванов
Знатно пнул Ромулика...
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