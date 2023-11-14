Красиков о книгах: «Дочитал «451 градус по Фаренгейту». Многие советуют «Великую шахматную доску» – говорят, с ней можно лучше разбираться в мировой ситуации»
Алексей Красиков ответил на вопрос о книгах и сериалах.
– Какие фильмы, сериалы смотрите, какие книги читаете?
– Дочитал книгу, которую никак не мог закончить – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.
Многие советуют прочитать «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского, займусь этим в ближайшее время, главное – найти, как довезти эту книжку, потому что читать интереснее бумажную, но если не получится, то скачаю.
Говорят, что она поучительная и с ней можно будет лучше разбираться во всей мировой ситуации.
Из сериалов мне нравится «Мир дикого Запада», хороший сериал, смотрели его с супругой.
Не знаю, вышел ли новый сезон «Острых козырьков», но тоже интересно. Недавно смотрели «Форс-мажоры» про адвокатуру. Он нестандартный, – сказал вратарь «Липтовски-Микулаш» Алексей Красиков.
Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».
Мир меняется слишком быстро, чтоб книга о политике 25-и летней давности была актуальна.