Красиков о книгах: «Дочитал «451 градус по Фаренгейту». Многие советуют «Великую шахматную доску» – говорят, с ней можно лучше разбираться в мировой ситуации»

Алексей Красиков ответил на вопрос о книгах и сериалах.

– Какие фильмы, сериалы смотрите, какие книги читаете?

– Дочитал книгу, которую никак не мог закончить – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Многие советуют прочитать «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского, займусь этим в ближайшее время, главное – найти, как довезти эту книжку, потому что читать интереснее бумажную, но если не получится, то скачаю.

Говорят, что она поучительная и с ней можно будет лучше разбираться во всей мировой ситуации.

Из сериалов мне нравится «Мир дикого Запада», хороший сериал, смотрели его с супругой.

Не знаю, вышел ли новый сезон «Острых козырьков», но тоже интересно. Недавно смотрели «Форс-мажоры» про адвокатуру. Он нестандартный, – сказал вратарь «Липтовски-Микулаш» Алексей Красиков.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».