Красиков о книгах: «Дочитал «451 градус по Фаренгейту». Многие советуют «Великую шахматную доску» – говорят, с ней можно лучше разбираться в мировой ситуации»

Теги чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Алексей Красиков Чемпионат.com Хоккей

Алексей Красиков ответил на вопрос о книгах и сериалах.

– Какие фильмы, сериалы смотрите, какие книги читаете?

– Дочитал книгу, которую никак не мог закончить – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Многие советуют прочитать «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского, займусь этим в ближайшее время, главное – найти, как довезти эту книжку, потому что читать интереснее бумажную, но если не получится, то скачаю.

Говорят, что она поучительная и с ней можно будет лучше разбираться во всей мировой ситуации.

Из сериалов мне нравится «Мир дикого Запада», хороший сериал, смотрели его с супругой.

Не знаю, вышел ли новый сезон «Острых козырьков», но тоже интересно. Недавно смотрели «Форс-мажоры» про адвокатуру. Он нестандартный, – сказал вратарь «Липтовски-Микулаш» Алексей Красиков.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

3 комментария

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Machine Head
Великую шахматную доску Бжезинского надо читать уже немного понимая о ситуации в Мире, иначе ничего не увидишь между строк и примешь теорию Бжезинского за чистую монету.
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Башмак Нирванов
Эта книга Бжезинского безнадежно устарела. Он сам так считал в следующей - "Выбор".
Мир меняется слишком быстро, чтоб книга о политике 25-и летней давности была актуальна.
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Персональные данные Номер 67327384
Эх, молодежь, всё думает, что книги чему-то научат. Чтобы понимать как устроен человеческий социум нужно прочитать одну книгу "Биология" за 7 класс, раздел "Приматы"
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