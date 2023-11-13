На МЧМ-2024 в Швеции будет запрещено проносить сумки: «Целью является повышение безопасности на публичных мероприятиях»

ИИХФ сообщила о запрете проносить с собой сумки на МЧМ-2024 в Швеции.

«1 ноября 2023 года шведская полиция приняла решение о полном запрете на пронос сумок на все крупные мероприятия, это касается и предстоящего молодежного чемпионата мира в Гетеборге.

Целью запрета является повышение общей безопасности на публичных мероприятиях.

Ограничение распространяется на все виды сумок, включая небольшие дамские сумки, сумки-тоут и полиэтиленовые пакеты.

Исключения могут быть сделаны при наличии медицинских показаний и в случае сумок для подгузников, но эти сумки должны быть проверены квалифицированным персоналом перед выходом на арену.

Медицинское основание для того, чтобы иметь возможность взять свою сумку на арену, означает, что сумка предназначена для медицинского оборудования или содержит жизненно необходимые лекарства, которые необходимо принимать во время пребывания на мероприятии, и при условии, что их нельзя пронести на арену в кармане зрителя», – говорится на сайте .

17 августа уровень террористической угрозы в Швеции был повышен до предпоследнего.

Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны в поездках после убийства футбольных болельщиков в Брюсселе