На МЧМ-2024 в Швеции будет запрещено проносить сумки: «Целью является повышение безопасности на публичных мероприятиях»

Теги ИИХФ болельщики молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Хоккей

ИИХФ сообщила о запрете проносить с собой сумки на МЧМ-2024 в Швеции.

«1 ноября 2023 года шведская полиция приняла решение о полном запрете на пронос сумок на все крупные мероприятия, это касается и предстоящего молодежного чемпионата мира в Гетеборге.

Целью запрета является повышение общей безопасности на публичных мероприятиях.

Ограничение распространяется на все виды сумок, включая небольшие дамские сумки, сумки-тоут и полиэтиленовые пакеты.

Исключения могут быть сделаны при наличии медицинских показаний и в случае сумок для подгузников, но эти сумки должны быть проверены квалифицированным персоналом перед выходом на арену.

Медицинское основание для того, чтобы иметь возможность взять свою сумку на арену, означает, что сумка предназначена для медицинского оборудования или содержит жизненно необходимые лекарства, которые необходимо принимать во время пребывания на мероприятии, и при условии, что их нельзя пронести на арену в кармане зрителя», – говорится на сайте ИИХФ.

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3 комментария

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Dinamik1
Наших и беларусов отстранили теперь боятся мусульман это что за викинги такие трусливые.
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Георгий Михеев
А документы, паспорт там, в карманах что ли таскать. -). Хотя у нас тоже много чего запрещено к проносу. Шведы решили догнать и перегнать.
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ilya1809
Ответ Dinamik1
Наших и беларусов отстранили теперь боятся мусульман это что за викинги такие трусливые.
Ну а что им делать? Призывать убивать мусульман по всему миру?внезависимости от их принадлежности к пазным течениям? внезависимости от того в какой они стране живут?Ну мол они другой религии, а значит вообще нет разницы, аравиец это или иранец, сунит или шиит. Ну вроде тоже глупое решение, а их граждан и гостей могут убить "потому что Израиль чего то там" внезависимости какое к этому имеет отношения Швеция,Дания или Бельгия,а сами они не мусульмане, а значит можно кого угодно убить неразбираясь лишь бы погромче и побольше.
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