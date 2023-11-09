Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны в поездках после убийства футбольных болельщиков в Брюсселе

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Шведские хоккеисты не будут носить одежду с символикой страны во время поездок.

Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем национальным сборным страны после теракта в Бельгии. 

Напомним, 16 октября в Брюсселе, где проходил матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, были застрелены два шведских болельщика. Это сделал террорист, заявивший, что он убил «неверных» и «отомстил» за мусульман.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях», – сказал начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.

Женская сборная Швеции на этой неделе проведет три матча в Швейцарии, сборная U17 сейчас находится на сборах в Канаде. 

«Мы не будем брать с собой ничего, что может ассоциироваться с приездом сборной Швеции. У нас тесный диалог с полицией, и мы увеличим присутствие служб безопасности в связи с выездом национальных сборных», – добавил Терслефф.

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34 комментария

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Ответ года
Боятся быть шведами в Европе... интересное время!
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Edo Milanian
нужно пойти дальше и добровольно выступить в нейтральном статусе)
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Сергей Кильцов
Ахаха, всего лишь книгу сжёг, никто по рукам не дал и вот тебе результат - по всему миру граждане своей же страны боятся олицетворять себя шведами. :D
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utsh44psmr
Заявляетесь на соревнования без цвета, флага и гимна. И никаких проблем.
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Уся Ваткин
Как будто это спасёт от возможного нападения религиозных фанатиков
+7
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ДМ-1чемпион
Ответ Marcus-light
Как там чеченец, избивший нижегородца? Дагестанцы, захватившие аэропорт? Уже на нарах?
На нарах!
+5
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Den_94
Ой, а что случилось? Неужели левый активист хотел сделать "как лучше", а получилось как всегда?
+9
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Nottingham Forest
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Вот она "благополучная", "безопасная" Европа! Евреи боятся выходить на улицы, шведы боятся носить символику своей страны! И главное, что виноваты в этом сами европейцы!
главное перед рамзанкой дыровым не забудь извиниться дружище
+8
-5
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SkSK
А что такое? А как же демократия и процветание Европы?? Неужели дать знать миру, что ты швед стало опасно?
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vincere
Если бы предки шведов и прочих европейцев знали, к чему придут их потомки спустя две-три сотни лет, то перестали бы размножаться.
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ДМ-1чемпион
Есть старая русская поговорка, "за что боролись, на то и напоролись"! Жрите полной ложкой! Евроиды думали, что они могут безнаказанно сеять смерть и горе в чужих странах, а самим ничего не будет!? Получите! Бумеранг вернулся!!!
+5
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niceman
А МОК не хочет исключить Швецию из всех соревнований исключительно ради безопасности шведских спортсменов?
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PolarBear
А ха ха. Получается, я больше швед, чем сами шведы. Я спокойно хожу в своём Новосибирске в майке сборной Швеции с фамилией Ибрагимович, купленной когда то
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ДМ-1чемпион
Ответ Nottingham Forest
главное перед рамзанкой дыровым не забудь извиниться дружище
Ты то я смотрю уже извинился!
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Nottingham Forest
Ответ Ответ года
Боятся быть шведами в Европе... интересное время!
мусульмане кошмарят европейцев в Европе, мусульмане кошмарят русских в России... что-то мне подсказывает, что дело совсем не в регионе
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Хутору сейчас тоже лучше не светить своей тряпицей, а то у них цвета со цветами шведского флага схожи!
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Вот она "благополучная", "безопасная" Европа! Евреи боятся выходить на улицы, шведы боятся носить символику своей страны! И главное, что виноваты в этом сами европейцы!
+5
-4
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kutavlik
Боятся огрести, как под Полтавой, в свое время!!!!
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Strateg 7
Гнёт со стороны мусульман всё больше будет разрастаться в Европе. И это уже имеет свои отпечатки в спорте( .
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dimitrii63
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мелочь конечно, но в кармане звенит
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PolarBear
Странные стали скандинавы. В НАТО вступили, боясь русских, а майки с символикой боятся носить из за евромусульман. Где логика?
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Ответ Ответ года
Боятся быть шведами в Европе... интересное время!
Очкуют, что и на самих спортсменов напасть могут
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AleksandrVAS
Какие молодцы! ...грамотно :))))
Жгите дальше, ...во всех смыслах! :)))))
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Marcus-light
Ответ ДМ-1чемпион
Есть старая русская поговорка, "за что боролись, на то и напоролись"! Жрите полной ложкой! Евроиды думали, что они могут безнаказанно сеять смерть и горе в чужих странах, а самим ничего не будет!? Получите! Бумеранг вернулся!!!
Как там чеченец, избивший нижегородца? Дагестанцы, захватившие аэропорт? Уже на нарах?
+3
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Angryslon
Хотели рыбку съесть и не уколоться?! 😁
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