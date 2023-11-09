Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны в поездках после убийства футбольных болельщиков в Брюсселе

Шведские хоккеисты не будут носить одежду с символикой страны во время поездок.

Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем национальным сборным страны после теракта в Бельгии.

Напомним, 16 октября в Брюсселе, где проходил матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, были застрелены два шведских болельщика. Это сделал террорист, заявивший, что он убил «неверных» и «отомстил» за мусульман.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях», – сказал начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.

Женская сборная Швеции на этой неделе проведет три матча в Швейцарии, сборная U17 сейчас находится на сборах в Канаде.

«Мы не будем брать с собой ничего, что может ассоциироваться с приездом сборной Швеции. У нас тесный диалог с полицией, и мы увеличим присутствие служб безопасности в связи с выездом национальных сборных», – добавил Терслефф.