«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра. Форвард провел 11 сезонов в клубе и выиграл два Кубка Стэнли

Теги Питтсбург Яромир Ягр НХЛ Хоккей

«Питтсбург» выведет из обращения игровой номер Яромира Ягра.

«Пингвинс» объявили о проведении торжественной церемонии поднятия свитера чешского хоккеиста под своды арены перед матчем чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса», который состоится 18 февраля 2024 года.

Яромир Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

«Питтсбург» выбрал Ягра под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990.

Чешский нападающий провел первые 11 сезонов в НХЛ в составе «Пингвинс», приняв участие в 806 матчах регулярного чемпионата и набрав 1079 (439+640) очков.

Ягр входит в пятерку лучших игроков в истории «Питтсбурга» по количеству проведенных игр (5-е место), голов (4-е), передач (4-е) и очков (4-е).

Яромир выиграл два Кубка Стэнли вместе с клубом – в 1991 и 1992 годах.

16 комментариев

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Игорь Игорев
Ягр - хоккейная легенда на стыке веков. Легендарное празднование голов, легендарная грива из под шлема Jofa, легендарная карьера 👏
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Konstantin_ZV
достоин этого. у меня вообще 68 номер ассоциируется с ним
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vzi
Ответ Игорь Игорев
А у Ягра ассоциации с этим числом совсем не положительные из-за вторжения кое-кого кое-куда в этом году.
Он вроде говорил, что это не связано с пражской весной.
Если связано, то это не мешало ему играть несколько лет за авангард.
+12
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Игорь Игорев
Ответ vzi
Он вроде говорил, что это не связано с пражской весной. Если связано, то это не мешало ему играть несколько лет за авангард.
За Авангард он же не в союзе играл. В эти годы вообще казалось, что страна идет вверх 👆
+12
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lokoYar
Вот тут бесcпорно-,заслужил
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Why always me?!
Давно пора! А то скоро уже номера Кросби и Малкина пора будет выводить, а тут ещё даже свитер Ягра не подняли.
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covax
блин, подумал было, что Ягр умер. поаккуратней с такими новостями. можно же сделать нормальную подводку типа, "планирует в следующем году вывести из обращения".
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Игорь Игорев
Ответ Konstantin_ZV
достоин этого. у меня вообще 68 номер ассоциируется с ним
А у Ягра ассоциации с этим числом совсем не положительные из-за вторжения кое-кого кое-куда в этом году.
+12
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Trash Talking
Своевременно
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sancho81
А что - еще не вывели?
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MrManchester
Ответ sancho81
А что - еще не вывели?
де-юре он действующий спортсмен, таких сложнее выводить.
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_Абырвалг_
Ягр - это конечно легенда ! Настоящий фанат хоккея , За преданность , за фантастические результаты. Браво Яромир , ты навсегда останешься в сердцах фанатов хоккея !
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Сергей Орлов
Почему-то думал, что Фрэнсиса тоже вывели из обращения, ан нет.
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Дима Миронов
он в этом году играл за свой клуб?
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dmitrysomov
Ответ ivan555navi
Вот лично мне не понятна эта тенденция - выводить номера. В конечном итоге это приведёт к дефициту номеров и что тогда? Начнут обратно вводить? А как же пресловутое уважение? Считаю, что достаточно просто свитер с номером и ФАМИЛИЕЙ вывесить на арене, в музее клуба и т.д
Не каждый номер под сводами выводят из обращения. И доступных номеров - больше 90, а игроков отличных - ну четыре на одно поколение в команде. Затем перестройка на неопределённый срок.

Так что проблема, обозначенная Вами, станет актуальна, когда нас с Вами не станет:)
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