Сергей Толчинский: «Игра СКА становится все чище и более осмысленной. 100-процентные моменты не забиваем. Такой путь в этом сезоне»
Сергей Толчинский считает, что игра СКА становится осмысленной.
СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Когда, на ваш взгляд, СКА выйдет на стабильный уровень игры, чтобы не было таких качелей в результатах? Я вас месяц назад об этом спрашивал. Что-нибудь меняется?
– Конечно, меняется. У нас уже намного меньше ошибок.
Даже если вспомнить прошедшие игры: мы многое контролировали на площадке, перебрасывали соперников, порой в два раза, но допускали детские ошибки, заигрывались и получали голы в свои ворота.
– Игра с «Трактором» – из той же серии?
– Как раз «Трактор» забросил нам три шайбы в той ситуации, когда не было каких-то грубых индивидуальных промахов со стороны игроков СКА. Скорее соперников надо хвалить.
Наша игра становится все чище и более осмысленной, я бы сказал.
– Очень часто игроки СКА наносят броски во вратаря или мимо ворот, притом что моментов создают много. В чем причина?
– Сейчас мне трудно сказать. Мы все, нападающие, сталкиваемся с такой ситуацией, что бросаем, но не забиваем.
Стопроцентные моменты не реализовываем. Почему? Ну, может, такой сейчас период у нас. Такой путь у СКА в этом сезоне.
Это тоже работа, навык – реализация моментов. Его надо тренировать. Набить руку, наладить прицел – и тогда все получится, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
У нас тренер говноед,и поэтому всё так плохо.
ДА НЕ СКАЖЕТ, ХОТЯ Я ДУМАЮ ОН ТАК И ДУМАЕТ....