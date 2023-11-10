Сергей Толчинский: «Игра СКА становится все чище и более осмысленной. 100-процентные моменты не забиваем. Такой путь в этом сезоне»

Сергей Толчинский считает, что игра СКА становится осмысленной.

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Когда, на ваш взгляд, СКА выйдет на стабильный уровень игры, чтобы не было таких качелей в результатах? Я вас месяц назад об этом спрашивал. Что-нибудь меняется?

– Конечно, меняется. У нас уже намного меньше ошибок.

Даже если вспомнить прошедшие игры: мы многое контролировали на площадке, перебрасывали соперников, порой в два раза, но допускали детские ошибки, заигрывались и получали голы в свои ворота.

– Игра с «Трактором» – из той же серии?

– Как раз «Трактор» забросил нам три шайбы в той ситуации, когда не было каких-то грубых индивидуальных промахов со стороны игроков СКА. Скорее соперников надо хвалить.

Наша игра становится все чище и более осмысленной, я бы сказал.

– Очень часто игроки СКА наносят броски во вратаря или мимо ворот, притом что моментов создают много. В чем причина?

– Сейчас мне трудно сказать. Мы все, нападающие, сталкиваемся с такой ситуацией, что бросаем, но не забиваем.

Стопроцентные моменты не реализовываем. Почему? Ну, может, такой сейчас период у нас. Такой путь у СКА в этом сезоне.

Это тоже работа, навык – реализация моментов. Его надо тренировать. Набить руку, наладить прицел – и тогда все получится, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.