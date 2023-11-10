Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ: «Думаете, КХЛ обязательно победит? Давайте проверим! Я бы с концертом выступил»

Теги Михаил Анисин КХЛ ВХЛ Матч ТВ ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ.

– Вы выступали на Матче звезд КХЛ в Риге, где перед ареной роскошно исполняли итальянскую арию «O sole mio». А если вас в этом году позовут на звездный матч КХЛ в Санкт-Петербург, чтобы исполнить сольный номер, – согласитесь?

– Не думаю, что позовут, да и в ВХЛ идут матчи. Куда я из команды улечу? Но есть идея.

Давайте в рамках звезд проведем игру – «Сборная КХЛ» против «Сборной ВХЛ». Можем сыграть даже в Норильске!

Суть в том, что «Матч звезд КХЛ» – это шоу. Но тут мы увидим реальный матч с мощной зарубой.

Пацаны из ВХЛ захотят доказать, что они ничем не хуже. Ну вот сами представьте: у нас в воротах может быть сам Антон Худобин.

Защитников достойных найдем, нападающих. Почему вы думаете, что КХЛ в таком матче обязательно победит? Давайте проверим!

И вот если такой матч состоится, то я с удовольствием там бы выступил с концертом.

Мы же все делаем для зрителей! – сказал нападающий «Норильска» Михаил Анисин.

2 комментария

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Ivan Juniorovich
На такое я бы и сам посмотрел, было бы круто. НО КХЛ выиграет +10
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1319pro
Ему больше не наливать!)
+2
-1
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