Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ: «Думаете, КХЛ обязательно победит? Давайте проверим! Я бы с концертом выступил»

Михаил Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ.

– Вы выступали на Матче звезд КХЛ в Риге, где перед ареной роскошно исполняли итальянскую арию «O sole mio». А если вас в этом году позовут на звездный матч КХЛ в Санкт-Петербург, чтобы исполнить сольный номер, – согласитесь?

– Не думаю, что позовут, да и в ВХЛ идут матчи. Куда я из команды улечу? Но есть идея.

Давайте в рамках звезд проведем игру – «Сборная КХЛ» против «Сборной ВХЛ». Можем сыграть даже в Норильске!

Суть в том, что «Матч звезд КХЛ» – это шоу. Но тут мы увидим реальный матч с мощной зарубой.

Пацаны из ВХЛ захотят доказать, что они ничем не хуже. Ну вот сами представьте: у нас в воротах может быть сам Антон Худобин.

Защитников достойных найдем, нападающих. Почему вы думаете, что КХЛ в таком матче обязательно победит? Давайте проверим!

И вот если такой матч состоится, то я с удовольствием там бы выступил с концертом.

Мы же все делаем для зрителей! – сказал нападающий «Норильска» .