Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ: «Думаете, КХЛ обязательно победит? Давайте проверим! Я бы с концертом выступил»
Михаил Анисин предложил провести матч сборных КХЛ и ВХЛ.
– Вы выступали на Матче звезд КХЛ в Риге, где перед ареной роскошно исполняли итальянскую арию «O sole mio». А если вас в этом году позовут на звездный матч КХЛ в Санкт-Петербург, чтобы исполнить сольный номер, – согласитесь?
– Не думаю, что позовут, да и в ВХЛ идут матчи. Куда я из команды улечу? Но есть идея.
Давайте в рамках звезд проведем игру – «Сборная КХЛ» против «Сборной ВХЛ». Можем сыграть даже в Норильске!
Суть в том, что «Матч звезд КХЛ» – это шоу. Но тут мы увидим реальный матч с мощной зарубой.
Пацаны из ВХЛ захотят доказать, что они ничем не хуже. Ну вот сами представьте: у нас в воротах может быть сам Антон Худобин.
Защитников достойных найдем, нападающих. Почему вы думаете, что КХЛ в таком матче обязательно победит? Давайте проверим!
И вот если такой матч состоится, то я с удовольствием там бы выступил с концертом.
Мы же все делаем для зрителей! – сказал нападающий «Норильска» Михаил Анисин.
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