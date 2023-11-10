Форвард «Колорадо» Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт

Арттури Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт.

Нападающий «Колорадо» получил травму во втором периоде матча против « » (3:4) после столкновения с защитником «Кракена» .

28-летний вел борьбу за шайбу, потерял равновесие при столкновении с Олексяком и, падая на лед, ударился головой о борт.

« » сообщил, что Лехконен находился в сознании, реагировал на происходящее и мог полноценно передвигаться, но был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

В нынешнем сезоне он набрал 8 (3+5) очков в 12 играх.