Форвард «Колорадо» Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт
Арттури Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт.
Нападающий «Колорадо» получил травму во втором периоде матча против «Сиэтла» (3:4) после столкновения с защитником «Кракена» Джейми Олексяком.
28-летний Арттури Лехконен вел борьбу за шайбу, потерял равновесие при столкновении с Олексяком и, падая на лед, ударился головой о борт.
«Колорадо» сообщил, что Лехконен находился в сознании, реагировал на происходящее и мог полноценно передвигаться, но был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.
В нынешнем сезоне НХЛ он набрал 8 (3+5) очков в 12 играх.
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