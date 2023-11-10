Форвард «Колорадо» Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт

Теги травмы Колорадо НХЛ Джеймисон Олексяк Арттури Лехконен Сиэтл Хоккей

Арттури Лехконен был доставлен в больницу после удара головой о борт.

Нападающий «Колорадо» получил травму во втором периоде матча против «Сиэтла» (3:4) после столкновения с защитником «Кракена» Джейми Олексяком.

28-летний Арттури Лехконен вел борьбу за шайбу, потерял равновесие при столкновении с Олексяком и, падая на лед, ударился головой о борт.

«Колорадо» сообщил, что Лехконен находился в сознании, реагировал на происходящее и мог полноценно передвигаться, но был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. 

В нынешнем сезоне НХЛ он набрал 8 (3+5) очков в 12 играх.

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1 комментарий

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ARAMIS777
Скорейшего выздоровления Арттури.
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