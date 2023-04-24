Беднар о «Колорадо»: «Это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Эндрю Кольяно Арттури Лехконен Денис Мальгин Нико Штурм Эван Родригес Джаред Беднар Алекс Ньюхук Хоккей

Джаред Беднар считает, что «Колорадо» изменился по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне-2021/22 команда выиграла Кубок Стэнли.

«Это реальность нашей команды в этом сезоне. Это уже не та команда [что была в прошлом сезоне]. 

Например, в прошлом сезоне у нас была хорошая глубина состава на позиции нападающих, а после того, как перед дедлайном в команду перешли Эндрю Кольяно, Арттури Лехконен и Нико Штурм, наш состав стал суперглубоким. 

У нас были хорошие игроки на позиции нападающих в каждом матче. В этом сезоне такой роскоши у нас нет.

Некоторые хоккеисты, которые перешли в команду в этом сезоне, хорошо себя показывают. Эван Родригес занял место, Денис Мальгин, Алекс Ньюхук сделал шаг. Это просто другая команда. Хоккеисты берут на себя другие роли – и это реальность эры потолка зарплат.

Думаю, что наш клуб – Джо Сакик, Крис Макфарланд и их сотрудники – проделали хорошую работу. Но это уже та мощная, крупная команда в нападении, которая была в прошлом сезоне.

Так что я бы сказал, что мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков», – сказал главный тренер «Колорадо».

2 комментария

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Misson
Т.е. он хочет сказать, что Маккиннон, Рантанен и Макар должны нас вытащить в этом плей-офф?
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Misson
Т.е. он хочет сказать, что Маккиннон, Рантанен и Макар должны нас вытащить в этом плей-офф?
Он хочет с казать, что в дедлайн пинали балду, вместо того, чтобы найти замену Кадри и Скугу, а в итоге, не нашли даже Бурому. Родригез просто смешно,но это единственное "усиление".
+2
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