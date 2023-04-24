Беднар о «Колорадо»: «Это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков»
Джаред Беднар считает, что «Колорадо» изменился по сравнению с прошлым сезоном.
В сезоне-2021/22 команда выиграла Кубок Стэнли.
«Это реальность нашей команды в этом сезоне. Это уже не та команда [что была в прошлом сезоне].
Например, в прошлом сезоне у нас была хорошая глубина состава на позиции нападающих, а после того, как перед дедлайном в команду перешли Эндрю Кольяно, Арттури Лехконен и Нико Штурм, наш состав стал суперглубоким.
У нас были хорошие игроки на позиции нападающих в каждом матче. В этом сезоне такой роскоши у нас нет.
Некоторые хоккеисты, которые перешли в команду в этом сезоне, хорошо себя показывают. Эван Родригес занял место, Денис Мальгин, Алекс Ньюхук сделал шаг. Это просто другая команда. Хоккеисты берут на себя другие роли – и это реальность эры потолка зарплат.
Думаю, что наш клуб – Джо Сакик, Крис Макфарланд и их сотрудники – проделали хорошую работу. Но это уже та мощная, крупная команда в нападении, которая была в прошлом сезоне.
Так что я бы сказал, что мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков», – сказал главный тренер «Колорадо».
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