Беднар о «Колорадо»: «Это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков»

Джаред Беднар считает, что «Колорадо» изменился по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне-2021/22 команда выиграла .

«Это реальность нашей команды в этом сезоне. Это уже не та команда [что была в прошлом сезоне].

Например, в прошлом сезоне у нас была хорошая глубина состава на позиции нападающих, а после того, как перед дедлайном в команду перешли , и , наш состав стал суперглубоким.

У нас были хорошие игроки на позиции нападающих в каждом матче. В этом сезоне такой роскоши у нас нет.

Некоторые хоккеисты, которые перешли в команду в этом сезоне, хорошо себя показывают. Эван Родригес занял место, , Алекс Ньюхук сделал шаг. Это просто другая команда. Хоккеисты берут на себя другие роли – и это реальность эры потолка зарплат.

Думаю, что наш клуб – Джо Сакик, Крис Макфарланд и их сотрудники – проделали хорошую работу. Но это уже та мощная, крупная команда в нападении, которая была в прошлом сезоне.

Так что я бы сказал, что мы должны еще больше полагаться на наших лучших игроков», – сказал главный тренер «Колорадо».