61 810 зрителей посетили матч СКА – ЦСКА на «Газпром Арене»

Стала известна посещаемость матча чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Зенита».
На «Газпром Арену» пришли 61 810 зрителей.
15 декабря матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала, который также проходил на этом стадионе, посетили 67 877 человек.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча CКА – ЦСКА. Таже есть текстовый онлайн. После второго периода счет – 0:0.
«Классика» в Петербурге: снаружи пустота, на арене минимум развлечений. Хотя бы Россия победила
СКА придумал себе мировой рекорд по посещаемости. Клоунада
61810!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 19, 2019
Всем спасибо! 👏👏👏 #СКАЦСК pic.twitter.com/ejGFZx9gZL
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