61 810 зрителей посетили матч СКА – ЦСКА на «Газпром Арене»

Стала известна посещаемость матча чемпионата между СКА и ЦСКА на футбольном стадионе «Зенита».

На «Газпром Арену» пришли 61 810 зрителей.

15 декабря матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала, который также проходил на этом стадионе, посетили 67 877 человек.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча CКА – ЦСКА. Таже есть текстовый онлайн. После второго периода счет – 0:0.

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