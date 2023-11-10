Форвард «Виннипега» Коннор сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом». Он делит 2-е место в гонке снайперов с 11 шайбами

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом».

26-летний американец набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата с «Предаторс» (6:3) и стал первой звездой.

В активе Коннора стало 16 (11+5) очков в 13 играх. Он делит 2-е место в гонке снайперов с («Тампа») и («Ванкувер»).

Лидирует среди голеадоров («Торонто») с 13 шайбами в 13 играх.

Добавим, что хет-трик стал для 5-м за карьеру в лиге.