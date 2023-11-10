Форвард «Виннипега» Коннор сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом». Он делит 2-е место в гонке снайперов с 11 шайбами

Теги рейтинги Нэшвилл НХЛ Никита Кучеров Виннипег Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом».

26-летний американец набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (6:3) и стал первой звездой. 

В активе Коннора стало 16 (11+5) очков в 13 играх. Он делит 2-е место в гонке снайперов с Никитой Кучеровым («Тампа») и Броком Босером («Ванкувер»). 

Лидирует среди голеадоров Остон Мэттьюс («Торонто») с 13 шайбами в 13 играх. 

Добавим, что хет-трик стал для Коннора 5-м за карьеру в лиге. 

1 комментарий

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smiakishev
Коннор здорового человека
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