Олег Браташ: «Почему часто говорят: «Вот, тренер матерится». Нецензурные слова применяются, чтобы усилить смысл и лучше донести до игрока»

Олег Браташ объяснил, почему тренеры матерятся.

– Готовите ли заранее речь для команды или это чаще экспромт?

– Лучший экспромт – это подготовленный экспромт, ко всему нужно готовиться. Обдумываю все заранее, потому что это важно – доносить четко, понятно, доступно.

Как обдумываешь тренировку, решаешь, что делать, так и каждое слово обдумываешь.

Когда работаешь во время игры, по ходу решаешь, что говорить, потому что там заранее обдумывать не приходится. Там идет экспромт. А если собрания, то заранее обдумываю. Это профессиональный процесс, я считаю.

Нужно, чтобы слова пошли на пользу делу в конкретной ситуации, а не просто так – сказать ради того, чтобы сказать. Это один из важных моментов в тренерской работе.

– Пользуетесь какими-то присказками, готовыми лозунгами, коронными фразами?

– Не люблю лозунги.

Можно вспомнить какой-то афоризм или поговорку, которая подходит в конкретной ситуации, но просто разговаривать поговорками не по мне. Я не против применить что-то к месту.

Да, ты подбираешь слова, но это не значит, что нужно кого-то цитировать. Самое важное – найти те слова и тот тон, которые принесут пользу.

Почему часто говорят: «Вот, тренер матерится». Это происходит не из-за того, что он такой матершинник.

Если тренеры и применяют нецензурные слова, то для того, чтобы усилить смысл и лучше донести до игрока. Они считают, что в данной ситуации это принесет пользу, – сказал главный тренер «Лады» .