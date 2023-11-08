Эддисон обменян в «Сан-Хосе» из «Миннесоты» на Рашку и выбор 5-м раунде драфта. Защитник набрал 5 очков в 12 матчах сезона НХЛ

Теги переходы Миннесота Сан-Хосе НХЛ Адам Рашка Кален Эддисон Хоккей

Кален Эддисон переходит в «Сан-Хосе».

«Миннесота» обменяла 21-летнего защитника в «Сан-Хосе», получив взамен нападающего Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Контракт Калена Эддисона с кэпхитом 825 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона НХЛ.

Хоккеист набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 3» в 12 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности Эддисон отметился 38 (5+33) баллами в 92 играх в лиге.

Игрок был выбран «Питтсбургом» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ-2018.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Летучий финн
Генеральный менеджер Миннесоты как обычно совершает сомнительные сделки
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikita Zakharau
Отличный обмен Грира!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
av&t
Ответ Ildmitrievich
А у Миньки кто-то перспективный в фарме на эту позицию есть? Если нет, то максимально странный обмен.
Брок Фабер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джорджио Че
Ответ Ildmitrievich
А у Миньки кто-то перспективный в фарме на эту позицию есть? Если нет, то максимально странный обмен.
Фабер фактически и вытеснил уже его. В 3 паре ему нечего делать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ildmitrievich
Ответ Джорджио Че
Фабер фактически и вытеснил уже его. В 3 паре ему нечего делать
Ну Фэйбер то понятно, думал что кто-то еще) Ну и 5 раунд за молодого дефа как-то дешево выглядит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забыл свое имя
Ответ Ildmitrievich
А у Миньки кто-то перспективный в фарме на эту позицию есть? Если нет, то максимально странный обмен.
Carson Lambos, Ryan O’Rourke, Daemon Hunt. Три проспекта которые ближе всего к основе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джорджио Че
Ответ ShiSha
Удачи Мухамадуллину теперь
Муха лучший деф проспект, Эдисон е у не помешает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ildmitrievich
А у Миньки кто-то перспективный в фарме на эту позицию есть? Если нет, то максимально странный обмен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShiSha
Удачи Мухамадуллину теперь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джорджио Че
Ответ Ildmitrievich
Ну Фэйбер то понятно, думал что кто-то еще) Ну и 5 раунд за молодого дефа как-то дешево выглядит.
Мало, согласен, тем удивительнее обмен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий