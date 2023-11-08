Эддисон обменян в «Сан-Хосе» из «Миннесоты» на Рашку и выбор 5-м раунде драфта. Защитник набрал 5 очков в 12 матчах сезона НХЛ
Кален Эддисон переходит в «Сан-Хосе».
«Миннесота» обменяла 21-летнего защитника в «Сан-Хосе», получив взамен нападающего Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.
Контракт Калена Эддисона с кэпхитом 825 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона НХЛ.
Хоккеист набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 3» в 12 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности Эддисон отметился 38 (5+33) баллами в 92 играх в лиге.
Игрок был выбран «Питтсбургом» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ-2018.
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