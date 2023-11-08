Эддисон обменян в «Сан-Хосе» из «Миннесоты» на Рашку и выбор 5-м раунде драфта. Защитник набрал 5 очков в 12 матчах сезона НХЛ

Кален Эддисон переходит в «Сан-Хосе».

« » обменяла 21-летнего защитника в « », получив взамен нападающего Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Контракт Калена Эддисона с кэпхитом 825 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона НХЛ.

Хоккеист набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 3» в 12 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности Эддисон отметился 38 (5+33) баллами в 92 играх в лиге.

Игрок был выбран «Питтсбургом» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ-2018.