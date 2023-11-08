Защитник «Сан-Хосе» Охотюк получил 10 минут штрафа за стычку с Конекны после сирены. У него «минус 6» в 3 играх
Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк получил 10-минутный штраф за стычку с Конекны.
Россиянин потолкался с форвардом «Филадельфии» после финальной сирены. «Шаркс» одержали первую победу в сезоне со счетом 2:1.
22-летний Охотюк провел 3-й матч в этой регулярке после восстановления от травмы. В двух предыдущих, когда команда пропустила по 10 шайб от «Ванкувера» и «Питтсбурга», он суммарно набрал «минус 6» в полезность.
Сегодня защитник (19:58, 0:42 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве, «0») отметился 2 перехватами и 1 блоком.
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