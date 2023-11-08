Защитник «Сан-Хосе» Охотюк получил 10 минут штрафа за стычку с Конекны после сирены. У него «минус 6» в 3 играх

Теги Филадельфия Сан-Хосе НХЛ Трэвис Конекны Никита Охотюк Хоккей

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк получил 10-минутный штраф за стычку с Конекны.

Россиянин потолкался с форвардом «Филадельфии» после финальной сирены. «Шаркс» одержали первую победу в сезоне со счетом 2:1. 

22-летний Охотюк провел 3-й матч в этой регулярке после восстановления от травмы. В двух предыдущих, когда команда пропустила по 10 шайб от «Ванкувера» и «Питтсбурга», он суммарно набрал «минус 6» в полезность. 

Сегодня защитник (19:58, 0:42 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве, «0») отметился 2 перехватами и 1 блоком. 

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1 комментарий

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Mikita Zakharau
Прибавляет после травмы. А минус… так там вся команда с минусом после 20 шайб))
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