Защитник «Сан-Хосе» Охотюк получил 10 минут штрафа за стычку с Конекны после сирены. У него «минус 6» в 3 играх

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк получил 10-минутный штраф за стычку с Конекны.

Россиянин потолкался с форвардом «Филадельфии» после финальной сирены. «Шаркс» одержали первую победу в сезоне со счетом 2:1.

22-летний провел 3-й матч в этой регулярке после восстановления от травмы. В двух предыдущих, когда команда пропустила по 10 шайб от «Ванкувера» и «Питтсбурга», он суммарно набрал «минус 6» в полезность.

Сегодня защитник (19:58, 0:42 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве, «0») отметился 2 перехватами и 1 блоком.