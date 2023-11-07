«Куинн Хьюз – лучший игрок в НХЛ, Петтерссон – второй в списке лучших». Эксперт Баттон о «Ванкувере»
Крэйг Баттон считает двух игроков «Ванкувера» лучшими хоккеистами в НХЛ.
Канадский клуб набрал 19 очков в 12 матчах и находится на втором месте в таблице Западной конференции.
«Лучший игрок НХЛ – Куинн Хьюз. Второй в списке лучших игроков НХЛ – Элиас Петтерссон.
Большая часть Востока с этим не согласится, но, на мой взгляд, это два лучших игрока в лиге», – сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.
Элиас Петтерссон лидирует в списке бомбардиров НХЛ, набрав 21 (6+15) балл в 12 играх.
Куинн Хьюз делит второе место в гонке бомбардиров с Никитой Кучеровым и Джеком Хьюзом. Защитник «Кэнакс» записал в свой актив 20 (5+15) баллов в 12 играх.
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