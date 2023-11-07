Фукале сделал второй шатаут в сезоне КХЛ, отразив 28 бросков ЦСКА. Хоккеисты «Трактора» заблокировали еще 25 бросков
Зак Фукале не пропустил ни одной шайбы в матче с ЦСКА.
«Трактор» одержал победу со счетом 4:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер уральской команды Зак Фукале во второй раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 28 бросков соперника.
В первом периоде вратарь парировал 10 бросков, во втором – 8, в третьем – 10.
Добавим, что хоккеисты «Трактора» заблокировали 25 бросков игроков соперника.
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