Фукале сделал второй шатаут в сезоне КХЛ, отразив 28 бросков ЦСКА. Хоккеисты «Трактора» заблокировали еще 25 бросков

Зак Фукале не пропустил ни одной шайбы в матче с ЦСКА.

«Трактор» одержал победу со счетом 4:0 в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер уральской команды во второй раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 28 бросков соперника.

В первом периоде вратарь парировал 10 бросков, во втором – 8, в третьем – 10.

Добавим, что хоккеисты « » заблокировали 25 бросков игроков соперника.