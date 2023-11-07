Фукале сделал второй шатаут в сезоне КХЛ, отразив 28 бросков ЦСКА. Хоккеисты «Трактора» заблокировали еще 25 бросков

Теги ЦСКА Трактор КХЛ Зак Фукале Хоккей

Зак Фукале не пропустил ни одной шайбы в матче с ЦСКА.

«Трактор» одержал победу со счетом 4:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер уральской команды Зак Фукале во второй раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 28 бросков соперника.

В первом периоде вратарь парировал 10 бросков, во втором – 8, в третьем – 10.

Добавим, что хоккеисты «Трактора» заблокировали 25 бросков игроков соперника.

2 комментария

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Владимир
Фыркала красавчик!! А парням за 25 блокированных отдельное спасибо!!! Мужики!!!!!!!
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Анна
Молодчик. Дай бог уверенность почувствует.
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