Кудашов о 9-матчевой победной серии «Динамо»: «Мы сами высоко задрали планку и стараемся ее держать. Серьезно относимся к каждому матчу»

Теги Витязь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Витязем» (3:1).

Московское «Динамо» одержало 9-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Эмоций сегодня нам не всегда хватало. Во время игры мы их нашли. Не всегда все складывалось так, как хотелось. Меньшинство и иные действия, которые не получались, как раз и вытащили из нас эмоции. Да, это забрало много сил, но дало много эмоций — они помогли нам вырвать концовку.

Я благодарен игрокам за самоотверженность, самоотдачу и найденные пути к победе. Проходить победную серию всегда хорошо, а как проходить — зависит от опыта и учения на ошибках. Мы сами высоко задрали планку и стараемся ее держать.

Сегодня не было расхлябанности и недонастроя — мы серьезно относимся к каждому матчу», – сказал главный тренер «Динамо».

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