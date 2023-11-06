Гендиректор ФХР о Кубке Будущего: «Это радость для зрителей, миг популяризация хоккея. Сборная – отдельный институт, стандарты подготовки очень высоки»
Дмитрий Курбатов назвал турнир Кубок Будущего популяризацией хоккея.
В турнире принимают участие юниорская сборная России, молодежная сборная России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.
«Это прекрасная возможность для ребят поиграть, страсти на льду кипели. Мы сделали то, что хотели, обеспечили игровую практику для наших сборных.
Сборная – это отдельный институт, мы упорно работаем, и наши стандарты подготовки сборных очень высоки.
Такие турниры – это радость для зрителей, миг популяризация хоккея, это инструментарий для наших спонсоров, а для нас это очень важный момент поддержания духа сборной», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
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