Гендиректор ФХР о Кубке Будущего: «Это радость для зрителей, миг популяризация хоккея. Сборная – отдельный институт, стандарты подготовки очень высоки»

Дмитрий Курбатов назвал турнир Кубок Будущего популяризацией хоккея.

В турнире принимают участие юниорская сборная России, молодежная сборная России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.

«Это прекрасная возможность для ребят поиграть, страсти на льду кипели. Мы сделали то, что хотели, обеспечили игровую практику для наших сборных.

Сборная – это отдельный институт, мы упорно работаем, и наши стандарты подготовки сборных очень высоки.

Такие турниры – это радость для зрителей, миг популяризация хоккея, это инструментарий для наших спонсоров, а для нас это очень важный момент поддержания духа сборной», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.