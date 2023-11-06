Вратарь «Салавата» Ежов пропустил 3 шайбы после 9 бросков и был заменен в матче с «Нефтехимиком»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Илья Ежов Александр Самонов Хоккей

Илья Ежов пропустил три шайбы и заменен в матче с «Нефтехимиком».

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» проводят игру Фонбет чемпионат КХЛ.

В первом периоде голкипер уфимского клуба Илья Ежов пропустил три шайбы после девяти бросков соперника.

В перерыве вратарь был заменен. С начала второго периода в игру вступил Александр Самонов.

Подробную статистику выступлений Ежова можно изучить здесь.

20 комментариев

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Павел
Срочно расторгнуть контракт с ним !!! Есть Вязовой и есть Выприцкий. Дать ребятам шанс. Хуже Ежова не будут.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Павел
Срочно расторгнуть контракт с ним !!! Есть Вязовой и есть Выприцкий. Дать ребятам шанс. Хуже Ежова не будут.
Позорище, Ежова в Торос на скамейку запас.
+6
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+6
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Hudson_Hawk
Сыграл в стиле прошлогоднего плэй-офф
+4
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+4
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Hudson_Hawk
Ответ Ачиваков Марат
Кому бурек дали? Я думал он будет после победы играть уверенней, увы.
Он всю свою карьеру был нестабильным, а уж под конец карьеры тем более.
+4
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Ачиваков Марат
Кому бурек дали? Я думал он будет после победы играть уверенней, увы.
+1
0
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mihany12
Ежов на стабилен, достаточно впомнить игру против Адмирала в плей офф
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Фаза78-80
Ответ Павел
Срочно расторгнуть контракт с ним !!! Есть Вязовой и есть Выприцкий. Дать ребятам шанс. Хуже Ежова не будут.
Козлов почему то не доверяет молодым. Прошлом сезоне Ежов не мог плей-офф выручить команду, но всё равно Козлов его держать. Не понятно.
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Radik_2.0
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Нет такого виноват не виноват,раз пропустил значит виноват.
экспертное мнение подъехало, понял, виноват даже если не виноват, вопросов нет
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Фирдаус Ахметгареев
Так подвести команду.
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Уфа чамп.
Ответ Ачиваков Марат
Кому бурек дали? Я думал он будет после победы играть уверенней, увы.
Бурек Ежову дать!
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Ачиваков Марат
Ответ Ришат Магадеев
Фонбет рулит!
Поддерживаю, был откровенный слив, еще и с импровезированным комбэком.
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Kristina Walther
Ответ Ачиваков Марат
Поддерживаю, был откровенный слив, еще и с импровезированным комбэком.
Согласен про слив.А люди уши развесили!
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Владик Сергеев
Ответ Ришат Магадеев
Фонбет рулит!
Салават проиграл по делу, или, если ваша команда проигрывает, это сразу слив?
Принимать поражение надо тоже уметь.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Radik_2.0
какая то истерия в комментариях, в принципе, ничего нового. вы игру смотрели? в каком конкретном голе вина Ежова?
Нет такого виноват не виноват,раз пропустил значит виноват.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Radik_2.0
экспертное мнение подъехало, понял, виноват даже если не виноват, вопросов нет
Подвёл команду, это вы поняли.
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