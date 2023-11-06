Вратарь «Салавата» Ежов пропустил 3 шайбы после 9 бросков и был заменен в матче с «Нефтехимиком»
Илья Ежов пропустил три шайбы и заменен в матче с «Нефтехимиком».
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» проводят игру Фонбет чемпионат КХЛ.
В первом периоде голкипер уфимского клуба Илья Ежов пропустил три шайбы после девяти бросков соперника.
В перерыве вратарь был заменен. С начала второго периода в игру вступил Александр Самонов.
Подробную статистику выступлений Ежова можно изучить здесь.
Принимать поражение надо тоже уметь.