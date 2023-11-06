Вратарь «Салавата» Ежов пропустил 3 шайбы после 9 бросков и был заменен в матче с «Нефтехимиком»

Илья Ежов пропустил три шайбы и заменен в матче с «Нефтехимиком».

« » и « » проводят игру Фонбет чемпионат .

В первом периоде голкипер уфимского клуба пропустил три шайбы после девяти бросков соперника.

В перерыве вратарь был заменен. С начала второго периода в игру вступил .

Подробную статистику выступлений Ежова можно изучить здесь.