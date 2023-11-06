Сборная России U20 выиграла турнир по хоккею 3 на 3 в рамках Кубка Будущего, победив в финале Россию U18
Сборная России U20 выиграла турнир по хоккею 3 на 3 в рамках Кубка Будущего.
В Санкт-Петербурге прошел международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего 3х3».
Четыре команды провели полуфиналы, матч за третье место и финал. Победу одержала молодежная сборная России.
1/2 финала
Россия U20 – Казахстан U20 – 7:0
Голы: Ханин, Мальцев, Хворов, Соловьев, Великов, Осипов, Рыков.
Россия U18 – Беларусь U20 – 6:4
Голы: Горбунов, Гуревич, Дудоров-2, Родионов, Кривоножкин – Звягин-2, Ладутько, Вахильчук.
Матч за 3-е место
Белоруссия U20 – Казахстан U20 – 5:1
Голы: Шатило, Ладутько-3, Шидловский – Смольянинов.
Финал
Россия U20 – Россия U18 – 4:2
Голы: Осипов, Соловьев, Хворов, Рыков – Горбунов, Родионов.
Комментарии