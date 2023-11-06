Сборная России U20 выиграла турнир по хоккею 3 на 3 в рамках Кубка Будущего, победив в финале Россию U18

Сборная России U20 выиграла турнир по хоккею 3 на 3 в рамках Кубка Будущего.

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего 3х3».

Четыре команды провели полуфиналы, матч за третье место и финал. Победу одержала молодежная сборная России.

1/2 финала

Россия U20 – Казахстан U20 – 7:0

Голы: Ханин, Мальцев, Хворов, Соловьев, Великов, Осипов, Рыков.

Россия U18 – Беларусь U20 – 6:4

Голы: Горбунов, Гуревич, Дудоров-2, Родионов, Кривоножкин – Звягин-2, Ладутько, Вахильчук.

Матч за 3-е место

Белоруссия U20 – Казахстан U20 – 5:1

Голы: Шатило, Ладутько-3, Шидловский – Смольянинов.

Финал

Россия U20 – Россия U18 – 4:2

Голы: Осипов, Соловьев, Хворов, Рыков – Горбунов, Родионов.