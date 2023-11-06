Плотников о 3:4 от «Лады»: «Соперник играл в свой хоккей, а мы не отдали игре всего себя»

Теги ЦСКА Лада КХЛ Сергей Плотников Хоккей

Сергей Плотников оценил поражение ЦСКА от «Лады» (3:4).

— Не нужно много моментов, нужно достаточное количество качественных моментов. Этого нам сегодня не хватило. Возможно, они были чуть удачливее.

Не могу сказать, что сегодня мы были той командой, которая была в третьем периоде. В третьем мы не давали сопернику вообще играть, а в первых двух позволяли распоряжаться шайбой. Отсюда и весь счет.

— В третьем периоде ЦСКА был близок, чтобы вернуться. Чего не хватило? 

— Наверное, только в третьем мы начали играть в полную. Могли вернуться, но, думаю, дали слишком большую фору сопернику в четыре шайбы. Не смогли добраться, может быть, не хватило времени. Но нужно раньше начинать. 

— Почему раньше не получилось?

— Не хочется искать никаких оправданий. Сегодня не смогли, не отдали игре всего себя. Соперник играл в свой хоккей, а мы не делали те вещи, которые умеем, – сказал форвард ЦСКА.

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